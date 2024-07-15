Страшный сон купальщика: что делать, если в воде свело ногу судорогой

Судорога в воде — это страшный сон любого купальщика, отмечают спасатели. Особенно, если человек отплыл далеко от берега. Как вести себя в такой ситуации, «Клопс» рассказал врач-ортопед, травматолог Амир Муракаев.

Конечности сводит из-за спазма сосудов, например, из-за разницы температур тела и окружающей среды. Нарушение кровообращения становится причиной болезненного сокращения мышц.

«Вызвать такое состояние может и физическое переутомление. От нагрузок чаще всего страдают икроножные мышцы и стопы», — прокомментировал Муракаев.



Если вы отплыли далеко от берега, постарайтесь успокоиться и лечь на воду. Есть небольшой шанс, что судорога пройдёт сама, но это будет не быстро. Если острая боль не отпускает — кричите и зовите на помощь.

«Важно не паниковать и не барахтаться, чтобы не потерять силы и не пойти ко дну», — отметил доктор. Если рядом нет людей, способных помочь, нужно постараться самостоятельно доплыть до берега.



Справиться с проблемой сам человек может только на суше, подчеркнул травматолог. Основной принцип избавления от судороги — это растяжение и расслабление скованных болью мышц. Тёплый песок и покой хорошо этому способствуют.

«Приступ судорог может быть опасен для жизни, если настигнет в воде. Поэтому не стоит заплывать далеко, тем более в одиночестве», — предупредил специалист.



Доктор перечислил самые распространённые травмы ныряльщиков.