Невролог объяснила, когда появляются первые признаки болезни Альцгеймера

Первые признаки болезни Альцгеймера могут начать проявляться уже в возрасте 40–45 лет, рассказала «ФедералПресс» врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, лектор Российского общества «Знание» Ольга Косивцова. Она отметила, что при ухудшении памяти и заторможенности нужно как можно раньше обратиться к врачу.

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«В случае наследственной болезни Альцгеймера рекомендую первое обращение к неврологу в 40–45 лет при отсутствии клинических проявлений. Врач проведет полное консультирование, проанализирует анализ крови на генетику, в случае необходимости – состав спинно-мозговой жидкости на соотношение биомаркеров болезни Альцгеймера. Все эти методики доступны в России и проводятся в ведущих неврологических учреждениях», – отметила невролог.



Ольга Косивцова подчеркнула, что первые признаки проявляются в ухудшении памяти: возникают проблемы с мышлением, выполнением ежедневных рутинных дел. Она рассказала, что в условиях реальной клинической практики сами пациенты редко обращаются на прием к неврологу тогда, когда у них появляются только первые признаки: снижения памяти и когнитивной деятельности. За помощью к неврологу обращаются уже родственники тогда, когда пациенты стали испытывать трудности в бытовой сфере и в самообслуживании.

«Многие люди сначала замечают, что есть трудности со вспоминанием недавних событий или информации. Родственники обращают внимание что пациент может говорить и повторять одно и тоже, могут возникнуть трудности с подбором правильного слова, трудности с концентрацией внимания, сложные задачи становится трудновыполнимыми, например, посчитать и оплатить счет, а также могут возникнуть трудности ориентировки в новом месте или человек может заблудиться в знакомом месте, могут возникнуть проблемы со зрением», – подчеркнула врач.



Ранее стало известно, что содержащийся в какао-бобах теобромин может предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Кроме того, для профилактики болезни полезно употреблять некоторые специи.