«Пьяная обезьяна»: это упражнение действительно спасает от бессонницы

Кажется, притвориться, что вы пьяны, может быть достаточно для успешного засыпания. По крайней мере именно такая идея лежит в основе упражнения «Пьяная обезьяна», в соответствии с которым нужно мягко раскачиваться, как будто вы немного навеселе. Идея заключается в том, чтобы широко расставить ноги прямо перед тем, как лечь в постель. Из этого положения вы несколько раз покачиваете бедрами слева направо, чтобы расслабить мышцы, а затем добавляете вращение плечами. Цель состоит в том, чтобы заставить все ваши конечности двигаться в течение целой минуты, покачивая бедрами и размахивая руками.

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Но неужели это действительно может сработать?

Техника со странным названием стала вирусной в TikTok, где многие пользователи приняли совет за шутку. Однако эксперты уверены, что лайфхак вполне рабочий.

«Покачивание бедер вперед-назад увеличивает приток крови к ногам, а это, в свою очередь, облегчает боли и мышечное напряжение, которые могут возникнуть в нижней части тела, если вы целый день сидите в течение длительного времени. Это очень похоже на растяжку перед сном, которая помогает вашему телу чувствовать себя достаточно расслабленным, чтобы заснуть», — объяснила психолог Шелби Харрис, специализирующаяся на здоровье сна, в интервью порталу Bustle.



Ко всему прочему, если вы склонны долго ворочаться перед сном, «Пьяная обезьяна» поможет высвободить накопившуюся энергию и даже утомить вас физически. А ритмичность в то же время успокоит разум, подобно медитации. Несмотря на то что своеобразный танец, согласно рекомендации из видео, должен длиться всего 60 секунд, этого достаточно, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений. Неудивительно, что покой после мини-тренировки станет более желанным.

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