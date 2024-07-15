Солнечный ожог: что делать, чем спасать кожу

Лето в этом году радует, мы можем часами греться на солнце. Но вместе со всеми очевидными плюсами прогулок на свежем воздухе обычно приходит одна неизбежная вещь: солнечные ожоги. Даже звезды уровня Ким Кардашьян, как мы видим, не застрахованы от такой неприятности.

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К счастью,

«существует множество бытовых средств, которые можно использовать для снятия жжения, зуда и шелушения, возникающих при солнечных ожогах. Безрецептурные анальгетики могут помочь справиться с болью, но обратитесь к врачу, если она сильная, или если у вас явное обезвоживание или высокая температура», — предупреждает дерматолог Ирина Куроедова.



Что можно сделать дома самостоятельно?

Прохладная вода

Солнечный ожог, по сути, является воспалением кожи. Один из самых простых способов снять воспаление — охладить пораженный участок. Эффективный способ немедленно помочь себе при ожогах, даже находясь на улице, — зайти в воду, будь то океан, озеро или ручей.

«Опасайтесь бассейнов, так как хлорированная вода может вызвать сильное раздражение и без того уже воспаленной кожи. Также следует избегать прямого прикладывания льда, это может нанести еще больший вред вашей сверхчувствительной после солнечных ожогов коже. Можете попробовать принять ванну, чтобы охладить и успокоить кожу», — рассказывает Ирина.



Пищевая сода и овсянка

Бросьте несколько столовых ложек пищевой соды в ванну, наполненную прохладной водой, и принимайте ванну в течение 15—20 минут, чтобы минимизировать повреждения от солнца.

«Добавление в ванну чашки овсяных хлопьев снимает раздражение и помогает коже сохранять естественную влагу. Не трите кожу ни в ванне, ни после выхода из нее. Просто аккуратно промокните полотенцем», — объясняет Ирина.



Алоэ вера

Гель, содержащийся в этом суккулентном растении, веками использовался для лечения самых разных болезней — от расстройства желудка до почечных инфекций. Это также средство от солнечных ожогов, которое всего продается без рецепта.

«Отломив кусочек растения и нанеся гель прямо на кожу, вы получите мгновенное, успокаивающее облегчение от жжения при солнечном ожоге. Если вы не можете достать растение, попробуйте использовать 100-процентный гель алоэ вера (не лосьон или мазь на основе алоэ). Такие гели можно найти в большинстве аптек», — говорит Ирина.



Ромашковый чай

Ромашковый чай не только успокаивает нервы, но и смягчает обожженную солнцем кожу. Заварите чай, как обычно, и дайте ему остыть. Когда он будет готов, смочите в нем мягкую ткань и приложите к больному месту.

«Если у вас аллергия на пыльцу, вам не следует использовать это средство. Оно может вызвать аллергическую реакцию на коже», — предупреждает дерматолог.



Яблочный уксус

Добавление двух чашек уксуса в прохладную воду для купания может помочь снять жжение от легкого ожога, но у людей с чувствительной кожей и у маленьких детей высокая кислотность уксуса только ухудшает ситуацию.

«Лучше не пробовать этот метод для лечения больших, более серьезных ожогов», — говорит Ирина.



Носите свободную одежду

Пока ваша кожа восстанавливается, носите одежду, которая не прилипает к коже. Кожа — самый большой орган вашего тела, поэтому лучше дать ей возможность дышать, пока она восстанавливается после такого серьезного травматического события. Натуральные волокна, такие как хлопок или бамбук, лучше всего подходят для одежды после солнечных ожогов.

Пейте много воды

Пока ваша кожа борется с вредным воздействием солнечных лучей, ей необходима влага, которую она потеряла за время пребывания на солнце.

«Если вы еще не выпиваете восемь-десять стаканов теплой воды в день, то неприятное событие с ожогом должно стать достаточной причиной, чтобы заставить вас начать это делать», — напоминает Ирина.



Не забывайте об увлажняющем креме

После первой процедуры ваша кожа все еще будет нуждаться в нежном уходе. Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить шелушение кожи — или хотя бы свести его к минимуму, — это регулярно наносить увлажняющий крем на пораженные участки.