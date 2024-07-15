Назван неожиданный метод борьбы с запорами

Чтобы быстрее опорожнить кишечник, эксперт по тазовому дну Хизер Форд посоветовала правильно дышать и протяжно мычать. Неожиданный метод борьбы с деликатной проблемой она назвала Daily Mail.

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Форд подчеркнула, что находиться на унитазе дольше пяти минут вредно для здоровья. Поэтому, по ее словам, при возникновении проблем с опорожнением кишечника, важно избавиться от них как можно быстрее. Чтобы процесс прошел проще, она посоветовала сделать глубокий вдох так, чтобы живот надулся, далее выдохнуть, расслабить пресс и повторить дыхательное упражнение еще пять раз.

Затем, по словам Форд, нужно издать протяжный звук «м». Она объяснила, что в этот момент мышцы в области талии расширятся и создадут необходимое для дефекации давление. После этого специалистка призвала полностью расслабить живот и произнести долгий звук «о».

«Это поможет вашему анальному сфинктеру раскрыться», — указала она.



Кроме того, Форд предложила заранее принести в санузел невысокую скамейку для ног. Она уточнила, что положение, при котором колени находятся немного выше бедер, более физиологично и комфортно для работы кишечника.

Ранее сообщалось о заражении опасными паразитами, которые вызывают серьезные осложнения вплоть до умственной отсталости. Одним из главных симптомов лямблиоза эксперты назвали отрыжку с запахом яиц.