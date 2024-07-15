Невролог назвала причины нарушения памяти

Нарушения памяти могут возникнуть на фоне сахарного диабета или курения, рассказала в беседе с «ФедералПресс» врач-невролог Ольга Косивцова. По ее словам, чтобы этого избежать, нужно придерживаться здорового образа жизни.

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Нарушения памяти могут возникнуть или прогрессировать в результате хронического сосудистого повреждения вещества головного мозга на фоне гипертонической болезни, гиперхолестеринемии, сахарного диабета или курения, — объяснила медик.



Врач отметила, что сохранить память можно, если вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и контролировать свое артериальное давление. Кроме того, важно заниматься физической активностью для профилактики. Есть исследования, подтверждающие, что регулярная умеренная физическая активность снижает риск развития нарушений памяти и других когнитивных расстройств.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее сообщила, что употребление фастфуда и выпечки ухудшает память. По ее словам, проблемы с запоминанием почти невозможно устранить, если злоупотреблять «мусорной» пищей в подростковом возрасте.

До этого психолог Ирина Рощина предупредила, что проблемы с памятью часто возникают во время простудных заболеваний. Специалист уточнила, что мозг остро реагирует на любые изменения в организме человека.