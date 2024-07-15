На Урале спасли женщину с редкой аномалией сосудов под названием "венец смерти"

Врачи Серовской городской больницы благодаря высокотехнологичной операции спасли 64-летнюю пациентку с редкой и опасной сосудистой аномалией под названием "венец смерти".

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При этой аномалии образуется анастомоз - соединение между сосудами, которые обычно отделены друг от друга или разветвляются. При ранении анастомоза может возникнуть сильное кровотечение, с которыми трудно справиться.

Заболевание встречается примерно у 15-30 процентов людей, у свердловчанки его выявили благодаря исследованию кровеносного русла на ангиографе. Закупорка сосуда грозила женщине потерей конечности и создавала угрозу жизни в целом.

"Медики взяли на себя ответственность за выполнение сложного оперативного вмешательства. Риск был обусловлен тем, что в ходе данной манипуляции, учитывая "венец смерти", возможно сильное кровотечение, которое в большинстве случаев приводит к летальному исходу", - пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области.



Высокотехнологичное оборудование и передовые материалы позволили методом баллонной ангиопластики расширить кровеносный сосуд и спасти женщине ногу. Ей установили стент в труднодоступный сосуд малого таза.