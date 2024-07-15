Найден способ смягчить симптомы неизлечимой мышечной утомляемости

Удаление тимуса (вилочковой железы) улучшило состояние людей с обессиливающим заболеванием. Об этом сообщает MedicalXpress.

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Миастения гравис — тяжелое заболевание, при котором иммунная система атакует нервы и мышцы. Из-за этого человек быстро утомляется и не страдает от слабости мышц. Одной из причин миастении долго считали нарушение работы тимуса. В новом исследовании ученые сравнили пациентов, которым удалили тимус или давали обычные лекарства.

Пациенты с удаленным тимусом меньше страдали от тяжелых симптомов. Также они реже нуждались в госпитализации и приеме лекарств, в том числе гормональных. За участниками наблюдали до пяти лет.

Авторы сообщили об эффективности удаления тимуса при миастении гравис в 2016 году. Тогда многие врачи подозревали, у пациентов без тимуса может повыситься риск развития рака или болезней иммунитета. Новая работа не подтвердила этих опасений. Однако ученые не рекомендовали удалять тимус без необходимости в этом.