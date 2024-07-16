Врач рассказал, как безопасно залечить мозоль от обуви

Прокалывать мягкую водяную мозоль на ноге нужно стерильной иглой, для этого ее следует прокалить над огнем или протереть спиртом, рассказала NEWS.ru врач-профилактик Эвелина Овнанян. Медик добавила, что при травмировании пузыря мозоль прорывается и обнажается рана, что может привести к инфекции и развитию осложнений, поэтому место прокола тоже надо предварительно протереть йодом или зеленкой.

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"Прокол следует делать сбоку водяной мозоли, вводя иглу почти параллельно поверхности кожи. После того как проколы сделаны, водяную мозоль нужно аккуратно прижать марлевой салфеткой так, чтобы из нее вышла вся имеющаяся жидкость, и накрыть мозоль марлевой подушечкой с лейкопластырем", — отметила врач.



Медик также перечислила другие виды мозолей. Твердая сухая — ограниченный ороговевший плотный участок кожи. Со временем на ней могут появиться трещины и развиться осложнения, предупредила она. Стержневая внутренняя мозоль — сухая на ощупь, с уплотнением по центру, уходящим вглубь тканей и сдавливающим нервные окончания. Такая может вызывать сильную боль.

Чтобы избежать неприятных ощущений, нужно подбирать хорошую обувь, подчеркнула Овнанян. Она в первую очередь должна быть удобной.

"Обувь должна быть не тесной и удобной при первой же примерке. Для занятий спортом лучше покупать специальную обувь и одежду, предназначенную именно для выбранного вида спорта. Закрытую обувь следует всегда носить с носками", — подытожила специалист.



Ранее травматолог-ортопед Александр Кондратьев сообщил, что полностью вылечить плоскостопие нельзя, однако можно предотвратить его развитие. По его словам, чтобы облегчить плоскостопие, можно ходить босиком по специальному коврику. Кроме того, важно носить удобную и правильную обувь, которая не будет сдавливать стопы.