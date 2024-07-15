Врач объяснил, как безопасно вылечить мозоль

Дерматовенеролог Иванов: небольшую водяную молозь прокалывать не нужно. Достаточно один раз надеть неудобную или ещё не разношенную пару обуви или поработать с каким-нибудь инструментом в руках, как может появиться водяная мозоль. Проблема небольшая, но не приятная. Многие сразу начинают её прокалывать — в этом случае есть риск занести инфекцию. Разбираемся, как безопасно вылечить мозоль.

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Если водяная мозоль небольшая

В этом случае её достаточно заклеить пластырем, чтобы защитить от повреждений. Верхний слой кожи служит естественной защитой от микробов и поэтому удалять его не нужно, рассказал дерматовенеролог Роман Иванов.

Если мозоль больше

В этом случае велик риск, что мозоль порвётся и в открытую рану попадёт инфекция, поэтому действовать нужно на опережение.

Для начала продезинфицируйте место прокола антисептиком и проколите мозоль насквозь стерильной медицинской иглой. Её нужно держать параллельно поверхности кожи, чтобы не повредить дно пузыря. После этого накрываем мозоль стерильной салфеткой и надавливаем, чтобы выдавить лишнюю жидкость.

После этого снова обработайте мозоль антисептиком. Срезать верхний слой не нужно, а саму мозоль следует заклеить пластырем или прикрыть стерильной повязкой.

Когда надо к врачу

Если мозоль и кожа вокруг неё покраснели;

Если боль стала сильной и непрерывной;

Если из мозоли выделяется мутная жидкость или гной;

Если вокруг мозоли появились жёлтые корочки;

Если поднялась температура.

О том, когда мозоли — признак сахарного диабета, «Секрет» рассказал в этом материале.