Гинеколог перечислил эффективные методы борьбы с предменструальным синдромом

Предменструальный синдром (ПМС), который также называют синдром предменструального напряжения и предменструальной болезнью, возникает у некоторых женщин за два-десять дней до менструации и негативно сказывается на их психическом и физическом состоянии. Эффективные методы, которые помогут справиться с ежемесячным недомоганием, включая плавание, назвала доктор медицинских наук, гинеколог клиники «Евроонко» Марика Отхозория в ходе беседы с «Лентой.ру».

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Врач рассказала, что во время ПМС женщины могут становиться плаксивыми, раздражительными и, по мнению окружающих, гневливыми. Также в этот период цикла могут появляться болезненные ощущения в животе и пояснице, чувство тоски и тревоги, головная боль, отеки, проблемы с аппетитом, тяга к сладкому.

«У некоторых женщин снижается либидо, а кожа краснеет и покрывается высыпаниями. Все это происходит из-за изменения чувствительности к гормону прогестерону, который оказывает влияние на женский организм во второй фазе менструального цикла», — Марика Отхозория гинеколог, доктор медицинских наук.



По словам гинеколога, женщины европеоидной расы страдают от ПМС чаще остальных. Также в зоне риска находятся проживающие в крупных городах работницы интеллектуального труда, склонные к стрессам и депрессиям, либо перенесшие воспалительные заболевания или операции на репродуктивной системе, а также ведущие малоподвижный образ жизни женщины.

Однако существует несколько проверенных способов справиться с ПМС, обнадежила Отхозория. По ее словам, врач может назначить гормональную терапию или прописать негормональные препараты. Однако облегчить симптомы ПМС можно и без медицинской помощи. Для этого гинеколог рекомендовала заниматься плаванием, йогой, дыхательными практиками, делать массаж. Также пережить неприятные дни поможет все, что поднимает настроение, например, поход в салон красоты.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина предупредила, что заражение половыми инфекциями через общественный туалет маловероятно, но он таит и другие угрозы. Она заявила, что дверная ручка всегда грязнее крышки унитаза, поэтому к ней лучше прикасаться через чистую салфетку и тщательно мыть руки после посещения туалета.