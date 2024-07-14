Приступ смеха: чем на самом деле он опасен

Смех — это естественная человеческая реакция на юмор, радость или другие позитивные эмоции. Он приносит нам удовольствие и помогает снять стресс. Однако, как оказалось, приступы смеха могут быть опасны для здоровья.

© Русская семерка - Субботний

Блуждающий нерв

Американский кардиолог Тодд Коэн рассказал, что во время смеха диафрагма, межреберные и межостистые мышцы сокращаются, что приводит к увеличению давления в грудной клетке. Это изменение может стимулировать блуждающий нерв, который идет от мозга к брюшной полости. Слишком интенсивная стимуляция блуждающего нерва может вызвать головокружение и потерю сознания. Кровяное давление Кроме того, обморок от сильного смеха может быть вызван резким снижением кровяного давления. Во время смеха происходит множество одновременных мышечных сокращений, что приводит к тому, что кровь отливает от головного мозга и устремляется к торсу. В результате внутричерепное давление падает.

Опасность травмы

Обмороки, вызванные неконтролируемым смехом, обычно не представляют угрозы для здоровья. Человек приходит в сознание в течение нескольких минут без посторонней помощи. Однако, потеряв равновесие при обмороке, можно удариться головой о находящиеся поблизости предметы мебели или упасть с платформы, если смеющийся находится, к примеру, в метро.

Удушье

Теоретически смех также может спровоцировать внезапный спазм голосовых связок. Это состояние известно как ларингоспазм, или удушье. Оно может возникнуть, если человек не получает достаточного количества кислорода при вдохах во время смеха. Специалист успокаивает — вероятность обморока от смеха невелика. Она увеличивается у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также у людей, принимающих определенные лекарства, которые могут снижать кровяное давление.