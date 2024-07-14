Перечислены симптомы проблем со щитовидной железой

Железа в форме бабочки играет очень важную роль в работе человеческого организма, сбои в ее работе нарушают деятельность многих систем и органов. Как узнать, что щитовидная железа не в порядке и пора обратиться к врачу? Об этом рассказала врач-гинеколог, эндокринолог сети клиник ЦИДК, амбассадор платформы по бронированию в клиники эстетической медицины FILLLIN.RU Екатерина Козлова.

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«Щитовидная железа – одна из наиболее крупных в человеческом организме. Она отвечает за выработку гормонов, под «руководством» которых происходит липидный обмен, поддерживается нормальная температура тела и работают все системы. Любые отклонения в функционировании щитовидной железы приводят к сбоям в организме», - поясняет сети клиник ЦИДК, амбассадор платформы по бронированию в клиники эстетической медицины FILLLIN.RU.



Щитовидная железа – зачем она нужна?

Этот орган небольших размеров располагается в нижней части шеи и имеет форму бабочки. Щитовидка – часть эндокринной системы, которая регулирует деятельность организма при помощи гормонов. Выделяя их в кровь, щитовидная железа контролирует скорость обмена веществ, деятельность пищеварительной системы, производство витаминов, менструальный цикл и даже психологическое состояние.

Для того, чтобы синтезировать гормоны, организму необходим йод, железо, селен и молибден, которые поступают с пищей. Поэтому так важно разнообразно питаться, следить за уровнем микроэлементов и профилактировать анемию.

Что указывает на сбои в работе щитовидки?

Проблемы с железой-«бабочкой» могут возникнуть по разным причинам. Среди них можно отметить: вирусные инфекции, нехватку йода в организме, дефицит железа, вегетарианство, нарушение циркадных ритмов, наличие хронического стресса, прием определенных лекарственных препаратов, аутоиммунные заболевания, период беременности. Одинаково вредно для организма как снижение выработки гормонов, так и повышение. Если ситуацию пустить на самотек и не лечиться, то проблема будет усугубляться, что приведет к развитию ожирения, проблемам с сердцем.

Женское здоровье

Бесплодие, нарушение менструального цикла, проблемы с либидо, ощущение комка в горле - красные флаги, прокладывающие путь в кабинет эндокринолога. Все эти сигналы не приходят одни, а усугубляются дополнительными симптомами, которые можно записать в список ошибочных заболеваний, в то время как разгадка найдется в комплексе анализов щитовидной железы.

Среди самых распространенных заболеваний щитовидной железы можно выделить гипертиреоз, гипотиреоз, зоб и другие.

Гипертиреоз

Переизбыток гормонов Т3 и Т4 значительно ускоряет обменные процессы. В результате возникают перебои в работе внутренних систем. Часто встречающиеся симптомы:

- увеличение количества сердечных сокращений, пульс в состоянии покоя превышает 100 ударов в минуту;

- потеря веса;

- проблемы с пищеварением (метеоризм, вздутие живота);

- повышенная утомляемость;

- активное потение и ощущение жара;

- проблемы со сном;

- тремор рук;

- потеря волос и сухость кожи;

- увеличение температуры тела.

Гипотиреоз

При этом заболевании функция железы снижается и сокращается выработка гормонов. В начальной стадии яркая симптоматика отсутствует, позднее появляется сонливость, рост веса, запоры, проблемы с памятью и концентрацией внимания, слабость в мышцах, судороги, остеопороз, нарушение менструального цикла. Нехватка гормонов приводит к замедлению обменных процессов в организме, что негативно сказывается на нем.

Зоб

Увеличение щитовидной железы, которое сопровождается активной выработкой ее гормонов. Нередко такие состояния вызываются недостатком йода в организме. В результате образуется припухлость в нижней части шеи спереди, которая не сопровождается какими-либо неприятными ощущениями или, наоборот, вызывает проблемы с глотанием и дыханием. Пациент постоянно ощущает ком в горле, кашляет.

Как проблемы с щитовидкой отражаются на внешнем виде?

Так как щитовидная железа контролирует буквально все процессы в организме, то сбои в ее работе сказываются на внешности. Например, при недостаточной выработке гормонов кожа становится сухой, шелушащейся, волосы ломкими и выпадают. На лице часто появляются отеки. Либидо снижается или исчезает вовсе, появляется интимная сухость.

Больные базедовой болезнью много потеют, их волосы истончаются и быстро покрываются жиром.

Изменение уровня гормонов щитовидной железы является причиной появления акне, не поддающегося лечению стандартными методами. Такие состояния чаще всего встречаются при гипертиреозе. Ведь у больных повышается температура тела, усиливается потливость, что становится идеальной средой для развития болезнетворных микробов.

В таких ситуациях важно обратиться к врачу эндокринологу, пройти чекап с назначением саплементации, инфузионной терапии, и постараться привести гормональный фон в норму. Справиться с проблемой только с использованием косметических средств не получится. Но вот помочь восстановлению здоровья кожи, волос и слизистых бьюти-методики смогут.

В плане улучшения роста волос и увлажненности слизистых показала свою эффективность плазмотерапия. Избавиться от сухости кожи и слизистой интимной области можно за несколько сеансов биоревитализации и мезотерапии. При различных формах акне хорошо работает фототерапия и воздействие лазером. Эти процедуры помогают активизировать процессы регенерации в клетках и уменьшают очаги воспаления.Но все это будет эффективно только после устранения источника проблем - налаживания работы щитовидной железы. Поэтому, при возникновении каких-либо из перечисленных выше симптомов, очень важно обращаться к врачу.