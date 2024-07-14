Самые опасные пауки в России и Европе

Некоторые пауки могут быть смертельно опасны для человека. Старайтесь избегать на природе следующих видов пауков.

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В России

Каракурт (чёрная вдова). Такие пауки обитают в Краснодарском крае, Астраханской области, Калмыкии. При укусе каракурта возникают сильные боли, общее недомогание, тошнота, рвота. Если своевременно не обратиться за помощью, то можно умереть. Особенно чувствительны к этому дети, аллергики, пожилые люди. Рекомендуется избегать каменистых мест, сухой растительности, заброшенных строений. На природу нужно надевать закрытую обувь и одежду.

Тарантул. Он обитает на юге России, в особенности в степных и полупустынных зонах. Укус приводит к острому воспалению в этом месте, сильной боли. Серьёзные последствия возникают редко, но для аллергиков укус может быть опасным. Необходимо избегать видимых норм в земле и носить на природе закрытую одежду, чтобы защититься от этих пауков.

Жёлтый сак. Его можно встретить в южной Европе, на Русской равнине, в Средней Азии. Обитают эти пауки в степных и лесостепных районах. При укусе жёлтого сака появляется сильная боль, воспаление. Это может привести к волдырям. Особенно тяжёлая реакция может наблюдаться у аллергиков. Собирайте травы и растения с осторожностью, особенно вечером и ночью. В этом время пауки особенно активны.

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В Европе

Бродячие пауки (Tegenaria agrestis). Они часто встречаются в Европе (Центральной и Восточной). При укусе появляется болезненная рана. В неё с лёгкостью могут попасть инфекции. Также у человека возникают боль, покраснение, отёк. Рекомендуется поставить сетки на окна, регулярно проверять жильё, быть осторожным в подвальных помещениях.

Коричневый отшельник (Loxosceles reclusa). Он обитает в южной Европе. В том числе в Греции, Испании, Италии. Укус способствует некрозу тканей. Это требует немедленной медицинской помощи. Среди признаков укуса — боль, общая слабость, язвы. Нужно быть особенно внимательным в старых зданиях, в подвалах, на чердаках. При посещении опасных мест стоит надевать защитную одежду.