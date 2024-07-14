Врач рассказала об опасности чрезмерного употребления арбузов

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Чрезмерное употребление в пищу арбузов и дынь может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Об этом пишет портал «Живем в Нижнем» со ссылкой на диетолога Анастасию Колчину.

По ее словам, допустимая норма арбуза и дыни для взрослого человека составляет 800 граммов в день. Разделить ее лучше на четыре приема, чтобы избежать переедания и ощущения тяжести. Детям до трех лет лучше давать не более 100 граммов арбуза, дошкольникам и школьникам — 250- 300 граммов. Дыню можно есть детям с года в качестве десерта, однако не более 50 — 100 граммов в сутки.

Детям до одного года употребление арбуза и дыни не рекомендовано из-за возможных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта, а также аллергии, — пояснила врач.



Она отметила, что калорийность арбуза составляет примерно 30 ккал на 100 граммов. Он достаточно водянистый и содержит большое количество фруктозы и сахарозы. Врач пояснила, что есть арбуз и дыню можно каждый день, но в умеренных количествах.

Арбуз и дыня обладают выраженным мочегонным эффектом, поэтому даже при нормальной работе почек переедание может грозить электролитным дисбалансом,- сказала Колчина.



Также кислоты, содержащиеся в арбузах и дынях, могут раздражать слизистую оболочку органов ЖКТ и провоцировать воспаление. Особенно осторожными следует быть людям с нестабильным уровнем глюкозы, мочекаменной болезнью, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и почек.

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