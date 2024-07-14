Кардиолог развеял миф о вреде кофе при гипертонии

Кофе на короткое время повышает артериальное давление, не вызывая значительного стресса у организма. Поэтому людям с гипертонией необязательно отказываться от бодрящего напитка, сообщил кардиолог-терапевт клиники DocMed Ярослав Ашихмин.

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По словам специалиста, гораздо большую опасность для гипертоников представляет алкоголь. Он вмешивается в работу системы регуляции давления, из-за чего оно начинает расти. От спиртного лучше всего отказаться совсем.

Повышать артериальное давление могут лакричные конфеты. Также людям с гипертонией рекомендуется потреблять меньше соли — не более трех-пяти грамм в сутки. Виной всему натрий, который может блокировать действие многих лекарств.

— Если у человека давление было 135 миллиметров ртутного столба, отказ от досаливания пищи может снизить его до 130 миллиметров ртутного столба, что уменьшает риск инсульта, поскольку каждые пять миллиметров ртутного столба повышают этот риск на 20 процентов, — передает слова Ашихмина Газета.ru.



Существуют универсальные способы, которые может использовать человек при высоком артериальном давлении, чтобы улучшить свое самочувствие. Подробнее о них — в материале «Вечерней Москвы».