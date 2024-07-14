Простые способы понизить давление в домашних условиях

Врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Вечерней Москвой раскрыл несколько простых способов, которые помогут понизить артериальное давление в домашних условиях.

© Мослента

По его словам, в первую очередь нужно исключить причину повышенного давления. Ею может быть волнение или перенапряжение. После стоит принять горизонтальное положение, также врач порекомендовал пить горячую или теплую воду небольшими глотками.

Кроме того, можно использовать горчичники. Их необходимо приложить к икрам. Также можно охладить затылочную часть головы и сделать массаж воротниковой зоны мягкими и аккуратными движениями.

Ранее врач рассказала о способах избежать солнечных ожогов.