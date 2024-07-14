Лекарства, которые следует с осторожностью принимать в жару

В летнюю жару россиянам стоит внимательнее относиться к использованию некоторых лекарств, так как их применение в этот период может повысить риск побочных эффектов. О том, какие препараты лучше принимать с осторожностью, сообщило агентство The Associated Press.

© unsplash

В первую очередь нужно помнить, что некоторые таблетки, которые применяются для снижения артериального давления, увеличивают выведение жидкости из организма, что может грозить обезвоживанием. Поэтому при их приеме людям стоит следить за количеством потребляемой воды.

Бета-блокаторы, используемые для лечения сердечных заболеваний, могут снизить приток крови к коже, что уменьшает ее чувствительность к высоким температурам и, соответственно, увеличивает риск теплового удара.

Такие препараты, как антидепрессанты, аспирин и обезболивающие, способны вызвать нарушения в способности организма к самоохлаждению, что чревато головокружениями и обмороком. Влияние на кожные покровы могут оказать побочные эффекты от употребления антибиотиков, средств от прыщей и противогрибковых препаратов – они увеличивают чувствительность кожи и вызывают риск солнечных ожогов.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как избежать теплового удара. Россиянам посоветовали выбирать утреннее или вечернее время для прогулок, а в промежутке между 10:00 и 16:00 находиться в тени или отдыхать дома. Тем, кто в жаркую погоду работает в офисе, лучше всего закрывать окна жалюзи или шторами, чтобы прямые солнечные лучи не попадали в помещение.