Волгоградец пожаловался на отношение врачей к пациенту после инсульта

Житель Волгограда пожаловался на работу одной из местных больниц, где, по его словам, его родственника оставили без должного присмотра. Об этом сообщает V1.

Мужчина заявил, что пришел навестить дедушку, который лежал в больнице после инсульта. Он обратил внимание на то, что после того, как пациенту вытащили катетер, большое количество крови вытекло на вату и на подушку.

«Медсестра не могла ответить мне на данный вопрос, почему он истекает кровью. Потом узнал, что сутки не меняли памперс. Просто кошмар», – поделился мужчина.



Помимо этого, россиянин заметил на полу мужчину в одних штанах.

В комздраве региона прокомментировали ситуацию. Там заявили, что в больнице ему поставили еще один серьезный диагноз, но пациент от продолжения лечения в профильном отделении отказался. К этому моменту состояние пожилого мужчины стабилизировалось, но родственники решили не забирать его в день выписки.

«В беседе с родственниками разъяснено, что лечение вновь выявленного заболевания невозможно в условиях отделения неврологии, в то время как от лечения в профильном отделении пациент отказался», – сообщили в ведомстве.



По словам представителей комздрава, кровь оказалась на подушке из-за того, что пациент не согнул руку после того, как вынули катетер.

Мужчина, который лежал на носилках на полу находился в санитарной комнате отделения скорой помощи. Он был в состоянии измененного сознания, и, чтобы рвота не попала в организм, медик перевернул его набок и отправился на поиски врача.

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