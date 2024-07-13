Россиянам раскрыли, как правильно вытаскивать укусившего их клеща
Чаще всего клещи кусают людей в шею, живот, паховую область и подмышки, рассказала NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова. Она отметила, что вытаскивать вредителя нужно так, чтобы он не умер, иначе анализ на клещевой энцефалит окажется неэффективным.
Клеща нужно как можно быстрее удалить. Идеальный вариант — травмпункт или поликлиника. Если такой возможности нет, надежнее всего удалить клеща пинцетом. Не следует использовать растительное масло, одеколон, вазелин или кремы. В результате такой обработки клещ может погибнуть, в этом случае анализ на наличие инфекции станет неэффективным, — заявила Трофимова.
Эксперт добавила, что клеща нужно плотно захватить ближе к хоботку, а затем, аккуратно вращая вокруг оси, без резких движений извлечь целиком. По ее словам, в случае отсутствия пинцета, клеща удаляют пальцами, обмотанными марлей.
Ранку обрабатывают антисептиком. Неповреждённого клеща нужно поместить в прозрачную емкость. Его можно сдать на анализ в течение трех — пяти дней. Но в полис ОМС этот анализ не входит. После укуса обязателен визит к врачу — терапевту или педиатру. Наблюдение обычно проводится в течение двух недель, — рассказала Трофимова.
Ранее главврач Химкинской больницы Владислав Мирзонов сообщил, что у клещей самыми агрессивными являются самки, способные преследовать человека в течение километра. По его словам, данные особи выдерживают без еды до трех зим. Мирзонов добавил, что самки клещей обладают тонким обонянием, чуя жертву издалека.