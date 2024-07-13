Как правильно вытаскивать укусившего их клеща

Чаще всего клещи кусают людей в шею, живот, паховую область и подмышки, рассказала NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова. Она отметила, что вытаскивать вредителя нужно так, чтобы он не умер, иначе анализ на клещевой энцефалит окажется неэффективным.

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Клеща нужно как можно быстрее удалить. Идеальный вариант — травмпункт или поликлиника. Если такой возможности нет, надежнее всего удалить клеща пинцетом. Не следует использовать растительное масло, одеколон, вазелин или кремы. В результате такой обработки клещ может погибнуть, в этом случае анализ на наличие инфекции станет неэффективным, — заявила Трофимова.



Эксперт добавила, что клеща нужно плотно захватить ближе к хоботку, а затем, аккуратно вращая вокруг оси, без резких движений извлечь целиком. По ее словам, в случае отсутствия пинцета, клеща удаляют пальцами, обмотанными марлей.

Ранку обрабатывают антисептиком. Неповреждённого клеща нужно поместить в прозрачную емкость. Его можно сдать на анализ в течение трех — пяти дней. Но в полис ОМС этот анализ не входит. После укуса обязателен визит к врачу — терапевту или педиатру. Наблюдение обычно проводится в течение двух недель, — рассказала Трофимова.



Ранее главврач Химкинской больницы Владислав Мирзонов сообщил, что у клещей самыми агрессивными являются самки, способные преследовать человека в течение километра. По его словам, данные особи выдерживают без еды до трех зим. Мирзонов добавил, что самки клещей обладают тонким обонянием, чуя жертву издалека.