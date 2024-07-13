Миру угрожает новая эпидемия, которая может ослепить всех

Мир становится все более размытым. По данным издания El Pais, для многих жителей Земли будущее "кажется все более туманным". К 2050 году близорукость, или миопия, может затронуть 50% населения планеты. Особенно тревожно положение в Азии, где ситуация с близорукостью приобретает угрожающий масштаб. Но не стоит думать, что другие регионы свободны от этой проблемы.

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В первую очередь, "виновны" экраны. Молодые люди, проводящие часы за смартфонами, компьютерами, планшетами, подвергаются повышенной нагрузке на глаза. Недостаток активности на свежем воздухе усугубляет проблему. Недостаток дневного света нарушает циркадные ритмы организма, что может негативно сказываться на здоровье глаз.

Близорукость имеет разные степени. При легкой близорукости (до 3 диоптрий) человек может вести нормальную жизнь с помощью очков или контактных линз. Но при тяжелой миопии (более 6 диоптрий) ситуация усложняется. Это не только дискомфорт и неудобства, но и риск развития тяжелых патологий глаза. Тяжелая миопия увеличивает риск развития дегенерации желтого пятна на 41%. Это означает, что молодые люди, страдающие от тяжелой близорукости, имеют повышенный риск потери зрения в будущем.

Важно помнить, что зрение – это ценный дар, который нельзя терять. Поэтому следует принять меры по предотвращению развития близорукости и ее осложнений: соблюдайте режим просмотра экранов. Делайте перерывы каждые 20-30 минут, отводя взгляд от экрана и смотрев в даль на 10-15 секунд. Проводите больше времени на свежем воздухе. Дневной свет полезен для здоровья глаз. Соблюдайте здоровую диету. Питайтесь пищей, богатой витаминами и минералами, необходимыми для здоровья глаз. Регулярно проходите осмотр у офтальмолога. Ранняя диагностика и лечение могут предотвратить развития осложнений близорукости.

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