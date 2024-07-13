Роспотребнадзор следит за информацией о неизвестном заболевании в Нигерии

Роспотребнадзор следит за ситуацией в Нигерии, где была выявлена вспышка неизвестного заболевания. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

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"По данным неофициальных источников, в нигерийской общине района Кулани штата Гомбе зарегистрирована вспышка неизвестного заболевания с числом пострадавших более 50 жителей. Заболевание характеризуется головными болями, подъемом температуры тела, болями в животе, желтухой. Причины заболевания в настоящее время не установлены. Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Нигерии", - говорится в сообщении.



В Роспотребнадзоре также напомнили, что ведомство располагает необходимой лабораторной базой, а также подготовленными специалистами, благодаря чему есть возможность максимально быстро выявлять риски и принимать дополнительные меры. В пунктах пропуска через государственную границу работает система "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.