Онемение рук: когда стоит беспокоиться и идти к врачу

Когда руки немеют, это может быть следствием как незначительных, так и серьезных факторов. Юрий Корюкалов, нейрофизиолог и кандидат биологических наук, объясняет, как отличить безобидные причины от опасных сигналов.

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Онемение рук — явление, знакомое многим из нас. Иногда оно проявляется после неудобной позы во время сна, длительной работы за компьютером или физической активности. Чаще всего оно проходит само собой и не вызывает беспокойства. Однако, в некоторых случаях, это может быть симптомом серьезных заболеваний, требующих незамедлительного вмешательства врача. Чтобы понять, в каких ситуациях нужно обращаться за медицинской помощью, мы пообщались с Юрием Корюкаловым, нейрофизиологом и кандидатом биологических наук. Он рассказал нам о возможных причинах онемения рук, связанных с этим рисках, и в каких случаях следует насторожиться и принять меры.

Возможные причины онемения рук

Юрий Корюкалов поясняет, что онемение рук может быть вызвано множеством факторов:

Защемление нервов. Это может произойти при неудобной позе, длительном повторяющемся движении или профессиональной деятельности, связанной с перегрузкой мышц запястья (например, работа на компьютере, шитье, вождение автомобиля);

Заболевания периферической нервной системы. Невропатии могут приводить к онемению рук;

Нарушения кровообращения. Снижение кровотока в конечностях может вызвать онемение;

Стресс и переутомление. Эти факторы также могут быть причиной временного онемения.

Кроме того, онемение рук может быть ранним симптомом серьезных заболеваний, таких как рассеянный склероз, сахарный диабет, болезнь Паркинсона, повреждение спинного мозга или межпозвоночных дисков. Также онемение рук может сопровождать синдром запястного канала, грыжи межпозвоночных дисков, опухоли головного или спинного мозга.

Когда нужно обратиться к врачу

Онемение рук само по себе не всегда требует немедленного медицинского вмешательства. Однако есть случаи, когда необходимо срочно обратиться к врачу:

Острое и внезапное онемение. Особенно если оно сопровождается слабостью или нарушением движений в руке. Это может быть признаком инсульта, требующего немедленной медицинской помощи;

Сопутствующие симптомы. Если онемение рук сопровождается болью в области под лопаткой, затруднением дыхания, тяжестью в груди — это могут быть признаки стенокардии. Сильная боль, отеки или покраснение конечности также требуют срочного обращения к врачу;

Другие настораживающие симптомы. Покалывание, жжение, слабость или «стреляющие» боли в руках, а также головокружение, нарушение речи, зрения или координации являются поводом незамедлительно обратиться к специалисту.

Профилактика и самопомощь

Для предотвращения онемения рук, связанного с профессиональными или бытовыми привычками, важно соблюдать простые правила:

Регулярные перерывы в работе. Особенно если ваша деятельность связана с длительным повторяющимся движением;

Правильная поза во время сна. Старайтесь избегать положения, при котором рука находится под головой или подвергается длительному давлению;

Упражнения для рук. Простое упражнение — «тракция кисти» — может помочь расслабить область запястья. Обхватите запястье проблемной руки, сожмите большой и средний палец так, чтобы кисть немного выдавалась вверх. Это позволит растянуть и расслабить мягкие связки.

Эпизоды кратковременного онемения рук, длящиеся несколько минут, как правило, не требуют немедленного обращения к врачу. Однако если онемение сохраняется более нескольких часов или повторяется регулярно, необходимо проконсультироваться со специалистом для выяснения причины и назначения лечения. Если онемение рук возникает практически каждый день, не проходит после пробуждения, сопровождается дискомфортом и влияет на повседневные задачи, следует немедленно обратиться к врачу-неврологу для диагностики и подбора лечения.

Будьте внимательны к своему здоровью и не игнорируйте сигналы, которые подает ваше тело.