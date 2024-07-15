Онкологи назвали топ-12 способов снизить вероятность развития рака
Британские онкологи рассказали о ключевых способах профилактики онкологических заболеваний. Они уверены, что, придерживаясь их рекомендаций, можно существенно сократить риски возникновения рака.
Важное значение имеет полный отказ от курения, поскольку никотин является провокатором многих видов онкологии и сердечных заболеваний. Поддержание здорового веса также играет большую роль, поскольку избыточная масса тела связана с онкологией поджелудочной железы и других органов.
Британские врачи рекомендуют сократить потребление красного и обработанного мяса, а также уменьшить употребление ультраобработанных продуктов, что поможет снизить риск развития желудочно-кишечных заболеваний. Эксперты также включили в список рекомендаций минимизацию потребления алкогольных напитков и регулярное использование солнцезащитного крема.
Не менее важную роль играют регулярные визиты к медикам и своевременные обследования, особенно при наличии тревожных симптомов или уплотнений в теле. Занятия физической активностью и управление стрессом тоже существенно улучшают общее состояние организма и помогают укрепить его защитные функции.
Врачи посоветовали оценить генетические риски и при необходимости принять меры для их минимизации. Ранняя диагностика и активное вовлечение в процесс выздоровления, согласно заверениям врачей, значительно увеличивают шансы на успешную борьбу с онкологией, передает «МК».
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