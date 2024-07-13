Опасности гипертонии: когда нужно действовать немедленно

Скрытная и опасная, артериальная гипертония часто остается незамеченной, пока не приведет к серьезным осложнениям. Эксперты рассказали нам, какие симптомы требуют незамедлительного реагирования.

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Артериальная гипертония (АГ), или повышенное артериальное давление (более 140/90 мм рт. ст.), является одной из самых распространенных болезней в России, поражая от 40 до 47% населения. Это серьезная медико-социальная проблема, так как АГ часто приводит к таким опасным осложнениям, как инсульт, инфаркт, нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность, поражения почек и крупных сосудов, а также когнитивная дисфункция и деменция. Мы пообщались с экспертами, которые ответили на самые волнующие вопросы о гипертонии и объяснили, когда это состояние требует немедленного медицинского вмешательства.

Коварство гипертонии

Юлиана Белова, врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук, подчеркивает, что опасность гипертонии заключается в ее бессимптомном течении. Человек может долгое время не подозревать о повышенном давлении, пока не произойдет гипертонический криз. Это состояние характеризуется резким подъемом артериального давления (более 200/140 мм рт. ст.) и сопровождается симптомами, такими как сильная головная боль, сердцебиение, затруднение дыхания, головокружение, мелькание мушек перед глазами, дрожь, потливость и возбуждение.

Немедленное реагирование

При появлении таких симптомов необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, так как без своевременного лечения гипертонический криз может привести к тяжелым осложнениям, вплоть до летального исхода.

"В таком случае нужно немедленно вызвать скорую помощь, так как без лечения это состояние способно привести к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу", - предупреждает Юлиана Белова.



После купирования приступа важно пройти комплексное обследование, чтобы определить причину гипертонии.

"После купирования приступа следует обязательно пройти комплексное обследование, так как АГ может быть не только самостоятельным заболеванием (гипертоническая болезнь), но и симптомом ряда заболеваний внутренних органов, в том числе почек и эндокринных желез", - добавляет эксперт.



Сопутствующие заболевания

АГ может быть как самостоятельным заболеванием (гипертоническая болезнь), так и симптомом других заболеваний внутренних органов, таких как заболевания почек и эндокринных желез. При успешном лечении этих заболеваний артериальное давление может нормализоваться.

"Это важно знать, так как в случае успешного лечения этих болезней АГ полностью обратима", - отмечает Юлиана Белова.



Признаки эндокринных заболеваний

Врач Белова также отмечает, что в некоторых случаях гипертония может свидетельствовать о наличии эндокринных заболеваний. Обратить внимание на здоровье следует, если АГ сопровождается такими симптомами, как постоянное учащенное сердцебиение, дрожь, пучеглазие, сильная потливость, резкая мышечная слабость, избыточное оволосение, синяки и растяжки на коже, непроходящее покраснение лица, упорная жажда, быстрый набор массы тела и частые приступы внезапного подъема давления.

"Заподозрить наличие эндокринного заболевания можно в случаях, если АГ сочетается с такими симптомами, как: постоянное (даже в покое) учащенное сердцебиение и дрожь, пучеглазие, сильная потливость, резкая мышечная слабость, избыточное оволосение, синяки и растяжки на коже, непроходящее покраснение лица, упорная жажда, быстрый набор массы тела, частые приступы внезапного подъема артериального давления и др.", - поясняет эксперт.



Немедленное вмешательство при гипертонии

Михаил Кутушов, врач-токсиколог и кандидат медицинских наук, добавляет:

"Высокое кровяное давление является серьезным заболеванием, которое может привести к развитию инфаркта миокарда, инсульта, почечной недостаточности и другим опасным для жизни осложнениям. Несмотря на то, что многие люди с гипертонией ведут нормальную жизнь с помощью лекарств и изменений в образе жизни, существуют ситуации, когда необходимо немедленное медицинское вмешательство".



К таким ситуациям относятся сильное головокружение и потеря сознания.

"Резкое падение артериального давления, которое может быть вызвано сильным стрессом, кровотечением, дегидратацией или приемом некоторых лекарств, сопровождается головокружением, потемнением в глазах и тошнотой. В такой ситуации необходимо немедленно вызывать скорую помощь", - подчеркивает Михаил Кутушов.



До приезда медиков нужно положить человека на спину, поднять ему ноги и обеспечить приток свежего воздуха.

Другие опасные симптомы

Гипертония может вызвать учащенное сердцебиение, особенно в ситуациях стресса, сопровождающееся чувством тревоги и одышкой.

"В такой ситуации сделайте глубокий вдох, постарайтесь расслабиться, отдохните. Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу", - советует Кутушов.



Также может наблюдаться повышение температуры, особенно в случае инфекции или воспаления.

"В этом случае примите жаропонижающее средство, если они вам назначены врачом. Если температура не падает, вызовите скорую помощь", - рекомендует эксперт.



Повышенное артериальное давление может повредить кровеносные сосуды в глазах, что приводит к изменениям в зрении.

"Симптомами являются затуманенное зрение, двойное зрение или полная его потеря. Также высокое давление может затрагивать работу сосудов сердца, что часто приводит к болям в груди. В таких ситуациях немедленно вызывайте скорую помощь", - подчеркивает Михаил Кутушов.



Обращение к специалисту

При появлении частого мочеиспускания, повышенного количества мочи, боли при мочеиспускании также следует заподозрить гипертонию и обратиться к врачу.

"Частое мочеиспускание, повышенное количество мочи, боль при мочеиспускании также являются симптомами гипертонии, поэтому если у вас есть подозрения, что частые позывы связаны именно с этой проблемой, немедленно обратитесь к врачу", - отмечает Михаил Кутушов.



Регулярные проверки

Помните, что не все симптомы гипертонии являются опасными для жизни. Важно регулярно проверяться у врача и контролировать свое артериальное давление.

"Не забывайте, что самолечение может быть опасно. Только врач может поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение", - заключает Михаил Кутушов.



Гипертония – это заболевание, требующее внимательного отношения и своевременного реагирования. При первых признаках ухудшения состояния необходимо обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать тяжелых последствий и сохранить здоровье.