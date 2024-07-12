Стоматолог развеял шесть популярных мифов о вреде для зубов

Основной причиной возникновения кариеса являются бактерии в полости рта, а не сахар и сладости, рассказал изданию «Доктор Питер» эксперт-стоматолог Юрий Каримов. По словам специалиста, кариес вызывает кислота, которая выделяется бактериями, питающимися сахаром.

© РИА Новости

Каримов подчеркнул, что именно поэтому важно полоскать полость рта после приема пищи. Врач также опроверг миф о том, что шоколад портит эмаль зубов — это утверждение верно только в случае с шоколадом с высоким содержанием сахара, тогда как с темным шоколадом такого эффекта нет.

Еще одним заблуждением является идея о том, что жесткая зубная щетка лучше очищает зубы. На самом деле они чаще повреждают эмаль и десны, поэтому большинству людей рекомендуются щетки средней мягкости.

Врач опроверг миф о том, что молочные зубы не важны. По его словам, они нужны для правильного формирования челюсти и прикуса, а проблемы с ними могут уже привести к кариесу коренных зубов.

Каримов не согласился и с утверждением о том, что профессиональная чистка зубов повреждает эмаль. Он отметил, что данная процедура с применением специальных инструментов и техник позволяет полностью убрать зубной налет.

В завершение специалист оценил миф о возможности жвачкой заменить чистку зубов. Она может освежить дыхание и активизировать слюноотделение, но никак не может сравниться с обычной чисткой зубов в домашних условиях.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко заявил, что решение поехать за границу, чтобы вылечить зубы, можно назвать авантюрой, поскольку нельзя с уверенностью сказать, какого качества услуги окажут пациенту. Он добавил, что в некоторых случаях курс может занимать до года, поэтому серьезные врачи не возьмутся за лечение зубов за ограниченное время.