От камней в почках до дисбактериоза и ВСД: что делать, если поставили эти диагнозы?

В современной доказательной медицине существует обширный список заболеваний. Однако далеко не все диагнозы, которые ставят врачи, являются настоящими. Некоторые из них ставятся ошибочно, а некоторых не существует вовсе, оказываясь на самом деле лишь общим названием для определенной симптоматики. Расскажем подробнее о пяти таких «заболеваниях».

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Вегетососудистая дистония (ВСД)

Многие россияне слышали диагноз «вегетососудистая дистония» (ВСД). Однако в Международной классификации болезней (МКБ-10) такого диагноза нет.

Несмотря на это, ВСД остается одним из самых распространенных «диагнозов», особенно среди пациентов, жалующихся на:

Слабость, быструю утомляемость;

Головокружение, головные боли;

Повышенную потливость;

Учащенное сердцебиение;

Скачки давления;

Одышку;

Нарушения сна;

Онемение конечностей.

Почему же врачи ставят несуществующий диагноз? Есть несколько причин:

Отсутствие времени и средств для тщательной диагностики

Иногда врачам просто не хватает времени или ресурсов, чтобы провести все необходимые обследования и выявить истинную причину симптомов.

Сложность дифференциальной диагностики

Симптомы, которые пациенты приписывают ВСД, могут быть вызваны множеством других заболеваний, поэтому их сложно отличить друг от друга.

Нежелание пациента проходить обследования

Некоторые пациенты не хотят проходить дополнительные обследования, боясь диагноза или лечения.

Чем опасен диагноз ВСД?

Постановка диагноза ВСД может быть опасна тем, что:

Отвлекает от поиска истинной причины

За симптомами, ошибочно приписанными ВСД, могут скрываться серьезные заболевания, требующие лечения.

Приводит к необоснованному назначению лекарств

Не существует препаратов, специально предназначенных для лечения ВСД. Поэтому пациентам с таким диагнозом часто назначают лекарства, которые не имеют эффекта или даже могут быть вредны.

Ухудшает качество жизни

Пациенты с диагнозом ВСД могут чувствовать себя беспомощными и обреченными, что может привести к депрессии и другим психологическим проблемам.

Что делать, если вам поставили такой диагноз?

Диагноз ВСД не говорит о какой-то неизлечимой болезни, поэтому главное – нельзя отчаиваться. Нужно настоять на том, чтобы вам провели более тщательную диагностику. Попросите врача направить вас на необходимые обследования, чтобы выявить истинную причину ваших симптомов. Если вы не удовлетворены диагнозом или лечением, которое вам назначил врач, обратитесь за консультацией к другому специалисту.

Симптомы, которые часто приписывают ВСД, могут быть вызваны следующими заболеваниями:

Гипотиреоз (недостаточность функции щитовидной железы);

Анемия (дефицит железа или витамина B12);

Повышенный уровень пролактина (у женщин);

Пониженный уровень тестостерона (у мужчин);

Сердечная недостаточность и другие сердечно-сосудистые заболевания;

Тревожное расстройство;

Депрессия.

Правильный диагноз может поставить врач после проведения всестороннего медицинского исследования.

Дисбактериоз

В кишечнике человека обитает огромное количество микроорганизмов: бактерии, грибы, простейшие и даже вирусы. В норме между ними существует баланс, нарушение которого может привести к развитию различных заболеваний.

Дисбактериоз – это устаревший термин, который в современной медицине не используется. Вместо него говорят о дисбиозе кишечника, который представляет собой нарушение состава и функций микробиоты кишечника. Важно понимать, что дисбактериоз не является самостоятельным заболеванием, а лишь одним из проявлений или факторов развития других заболеваний. Симптомы дисбактериоза:

Затруднения с пищеварением: вздутие живота, диарея, запоры, тошнота, рвота;

Боль в животе;

Снижение иммунитета;

Аллергические реакции;

Кожные заболевания;

Ухудшение общего самочувствия: слабость, утомляемость, сонливость.

Почему возникает дисбактериоз?

Прием антибиотиков: антибиотики уничтожают не только патогенные, но и полезные бактерии в кишечнике;

Инфекционные заболевания кишечника;

Неправильное питание: дефицит клетчатки, злоупотребление жирной, острой и сладкой пищей;

Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта;

Стресс;

Вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем.

Как диагностировать дисбактериоз?

Анализ кала: этот метод не является точным и информативным, так как не позволяет оценить все функции микробиоты кишечника;

Генетические исследования: позволяют определить предрасположенность к развитию симптоматики;

Другие методы исследования: эндоскопия, биопсия кишечника, магнитно-резонансная томография.

Как лечить дисбактериоз?

Устранение причины: лечение основного заболевания, отказ от приема антибиотиков (если это возможно);

Диета: употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой, пребиотиков и пробиотиков;

Восстановление микрофлоры кишечника: прием пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков;

Симптоматическая терапия: лечение диареи, запоров, вздутия живота.

При появлении симптомов дисбактериоза обратитесь к врачу для диагностики и назначения лечения.

Дисбиоз кишечника – это не миф, но и не самостоятельное заболевание. Это сложное состояние, которое требует комплексного подхода к диагностике и лечению.

Остеохондроз

В России остеохондроз – один из самых распространенных диагнозов. Им объясняют любые боли в спине, шее, пояснице, а также головные боли, головокружения и даже проблемы с потенцией. В Международной классификации болезней фигурирует диагноз «остеохондроз позвоночника». Однако в России и за рубежом его понимают по-разному.

В России остеохондроз – это дегенеративно-дистрофическое заболевание межпозвоночных дисков, которое приводит к их истончению, появлению грыж и воспалению. В западных странах остеохондрозом называют остеохондропатию – генетическое заболевание, при котором в хрящах и костях возникают очаги омертвления.

Боль не всегда вызвана хрящами. Хрящевая ткань не имеет нервных окончаний, поэтому сама по себе она не может болеть. Боль в спине чаще всего вызвана другими причинами: мышечным спазмом, воспалением суставов, ущемлением нервов, деформацией позвонков.

Грыжа диска не всегда следствие остеохондроза. Она может развиваться внезапно, даже при отсутствии дегенеративных изменений в хрящах.

Дегенеративные изменения в хрящах – это естественный процесс, который происходит с возрастом. Остеохондроз не является неизлечимым заболеванием.

Чем же на самом деле могут быть вызваны боли в спине?

Мышечный спазм

Это самая распространенная причина боли в спине. Спазм мышц может быть вызван перегрузкой, неудобной позой, переохлаждением, стрессом.

Моспаление суставов

Артрит, артроз, спондилит – все эти заболевания могут вызывать боль и скованность в позвоночнике.

Ущемление нервов

Нервные корешки могут быть ущемлены костными шпорами, грыжами дисков, опухолями.

Деформация позвонков

Сколиоз, кифоз, лордоз – эти искривления позвоночника могут вызывать боль и другие проблемы со здоровьем.

Другие заболевания

Боль в спине может быть симптомом инфекции, опухоли, заболевания почек, поджелудочной железы, щитовидной железы и других органов.

Что делать, если болит спина?

Обратиться к врачу. Не ставьте себе диагноз самостоятельно. Врач проведет обследование и назначит лечение;

Избегать самолечения. Не принимайте обезболивающие препараты без назначения врача. Это может маскировать симптомы серьезного заболевания;

Вести здоровый образ жизни. Занимайтесь спортом, следите за весом, питайтесь правильно;

Снизить нагрузку на позвоночник. Избегайте тяжелых физических нагрузок, поднимайте тяжести правильно, пользуйтесь удобным рюкзаком;

Соблюдать правила эргономики. Обустройте свое рабочее место так, чтобы вам было удобно сидеть;

Снизить уровень стресса. Стресс может вызывать боль в спине.

Помним, что боль в спине – это не всегда остеохондроз. Таким образом может проявляться совсем другое заболевание.

«Песок» в почках

Официальное название – микронефролитиаз. В МКБ-10 не числится самостоятельным заболеванием. Фактически это преморбидное состояние, предшествующее мочекаменной болезни (уролитиазу). Исследования показали, что микроконкременты в почках и моче обнаруживаются у 70% обследуемых.

О «песке в почках» обычно сообщает врач ультразвуковой диагностики или рентгенолог. Такой «диагноз» ставят по итогам УЗИ, рентгена или КТ органов малого таза.

Песок в почках – это фактор риска развития мочекаменной болезни. Камни образуются в почках, а затем выходят через мочеточники. При выходе камня человек может испытывать порой очень сильные болезненные ощущения (почечную колику).

Если камень застрянет в мочеточнике, моча перестанет отходить из почки, что может привести к пиелонефриту.

Диаметр мочеточника составляет шесть-восемь миллиметров. Как правило, камни диаметром до пяти миллиметров выходят из почек безболезненно, и человек даже не замечает этого. Если нет неприятных симптомов, лечение не требуется.

Но чтобы песок не преобразовался в камни, следует соблюдать питьевой режим и скорректировать диету: уменьшить потребление сладкого, мясного и соленого.

Что делать, если у вас обнаружили «песок» в почках?

Уточнить размер камней. При диаметре меньше трех миллиметров повода для беспокойства нет. Достаточно изменить диету, чтобы предотвратить рост камней.

Если размер камней приближается к пяти миллиметрам, обратитесь за консультацией к нефрологу. Врач поможет скорректировать диету или назначит лечение, если оно необходимо.

Самолечение при песке в почках может быть опасным. При появлении неприятных симптомов (боль в пояснице, тошнота, рвота, кровь в моче) необходимо обратиться за медицинской помощью.

Авитаминоз

Многие люди ошибочно полагают, что весной организм испытывает особый дефицит витаминов, именуемый «весенним авитаминозом». В действительности, авитаминоз – это редкое и крайне тяжелое заболевание, связанное с патологическим дефицитом одного или нескольких витаминов.

Сезонная усталость, слабость и сонливость, которые люди часто принимают за признаки авитаминоза, обусловлены, как правило, другими причинами. Чаще всего это:

Несбалансированное питание: дефицит свежих овощей и фруктов, злоупотребление жирной, сладкой и рафинированной пищей;

Хронические заболевания: анемия, гастрит, энтероколит, вегетарианство;

Недостаток физической активности;

Стрессы;

Недосыпание.

При этом самостоятельное назначение витаминных комплексов без обследования может быть не только бесполезным, но и вредным. Для определения истинной причины недомогания необходимо пройти обследование у квалифицированного специалиста.

«Весенний авитаминоз» в большинстве случаев является маркетинговым ходом, используемым для продажи витаминных препаратов.

Рекомендации для поддержания здоровья весной

Придерживайтесь сбалансированного питания, потребляйте больше свежих овощей, фруктов, зелени, включите в рацион нежирные сорта мяса, рыбы, бобовые. Нужно ограничить потребление соли, сахара, трансжиров.

Выпивать достаточное количество чистой воды, стандартная рекомендация – полтора-два литра жидкости в день.

Занимайтесь физической активностью (30–40 минут в день), спите не менее 7-8 часов.