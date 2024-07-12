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Кардиолог назвал 10 критических симптомов проблем с сердцем, которые нельзя игнорировать

Проблемы с сердцем нельзя игнорировать, поскольку это может привести к серьёзным для здоровья и жизни последствиям. Консультант-кардиолог Амит Бахай назвал 10 критических симптомов, которые указывают на сердечно-сосудистые заболевания.

Кардиолог назвал десять критических симптомов проблем с сердцем
© Чемпионат.com

Многие считают, что боль в груди является наиболее распространённым и часто единственным признаком проблем с сердцем, однако это не так. На сердечно-сосудистые заболевания могут также указывать тошнота или потливость.

Амит Бахай перечислил 10 критических симптомов, указывающих на то, что нужно обращаться за медицинской помощью:

  • Головокружение, если человек быстро встал;
  • Одышка;
  • Трудности при наклонах;
  • Учащённое сердцебиение;
  • Стеснение в груди;
  • Боль в руке — шее или верхней части руки, часто слева;
  • Трудности при вставании;
  • Дискомфорт в груди (исключая стеснение);
  • Отёки ног;
  • Частые дополнительные или пропущенные удары сердца.
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