Кардиолог назвал десять критических симптомов проблем с сердцем

Проблемы с сердцем нельзя игнорировать, поскольку это может привести к серьёзным для здоровья и жизни последствиям. Консультант-кардиолог Амит Бахай назвал 10 критических симптомов, которые указывают на сердечно-сосудистые заболевания.

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Многие считают, что боль в груди является наиболее распространённым и часто единственным признаком проблем с сердцем, однако это не так. На сердечно-сосудистые заболевания могут также указывать тошнота или потливость.

Амит Бахай перечислил 10 критических симптомов, указывающих на то, что нужно обращаться за медицинской помощью: