Врач объяснил, что такое «болезнь аристократов» и как правильно ее лечить

Подагра, известная в прошлом как «болезнь аристократов», не ограничивается социальным статусом и продолжает беспокоить людей во всем мире. Для ее лечения необходима особая схема, не стоит доверять мазям из аптеки, рассказал URA.RU главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов.

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«Подагра вызывается скоплением кристаллов мочевой кислоты в суставах и может привести к резкой боли, покраснению и отеку. Не запускайте болезнь и не пытайтесь лечить подагру мазями из аптеки», — говорит Тарасов.



Развитие болезни может быть связано как с наследственной предрасположенностью, так и с нарушениями функции почек. Лечение подагры требует комплексного подхода, включая медикаментозное вмешательство и диету.

Среди известных личностей, страдавших от этого заболевания, были кардинал Ришелье, ученые Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн, натуралист Чарльз Дарвин, император Петр I, писатель Лев Толстой, художники Микеланджело и Леонардо да Винчи, а также завоеватель Александр Македонский. Ранее Тарасов сообщил несколько нетипичных признаков инфаркта миокарда.