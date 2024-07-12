Вологодские онкологи сохранили пациентке с раком возможность стать мамой

Впервые в регионе проведена сложнейшая операция по сохранению детородной функции у женщины с раком шейки матки.

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В Вологде врачи-онкологи Евгений Патокин и Анна Горчакова успешно провели радикальную трахелэктомию, что позволило 33-летней пациентке с раком шейки матки сохранить возможность стать матерью. В ходе многочасовой операции были удалены опухоль, окружающие ткани и регионарные лимфоузлы, однако яичники, маточные трубы и тело матки сохранили.

«В наше отделение поступила молодая пациентка 33 лет, не имеющая детей. Конечно, для нее было важно сохранить возможность стать мамой. Ранее при таком диагнозе и стадии проводилось только полное удаление шейки и тела матки. При трахелэктомии мы сохраняем главные репродуктивные органы и возможность самостоятельно забеременеть», — рассказал Евгений Патокин.



После операции пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из стационара. Мастерство врачей не только спасло ей жизнь и здоровье, но и подарило надежду на будущее материнство.