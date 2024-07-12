Врачи в Подмосковье спасли мужчину с редкой патологией бронхов

Врачи МОНИКИ имени Владимирского спасли 43-летнего мужчину, которого доставили в больницу с критически низкой сатурацией. Пациент практически не мог самостоятельно дышать.

© Вечерняя Москва

Оказалось, что ситуация начала ухудшаться еще полгода назад. Томография показала масштабные патологические изменения в легких. По результатам исследований врачи заподозрили у пациента альвеолярный протеиноз. Это редкое заболевание, при котором альвеолы и мелкие дыхательные пути закупоривает жидкость, насыщенная белком и жирами. Это препятствует переносу кислорода в кровь.

Для постановки диагноза врачи провели бронхоскопию с исследованием смыва из бронхов. Для того чтобы вылечить пациента, ему проводили регулярные промывания системы органа. После лечения у мужчины исчезла одышка, ему больше не требуется кислородная поддержка.

Для поддержания хорошего самочувствия мужчине необходимо будет периодически проходить процедуру промывания бронхов, так как это заболевание неизлечимо, передает «Радио 1».

Также хирурги в Мытищах провели сложнейшую операцию и спасли пациентку с критической ишемией нижней конечности от ампутации ноги, передает 360.ru.

Хирурги Видновской клинической больницы Подмосковья выполнили уникальную операцию пенсионерке, которая пострадала от нападения собаки. Медики вырастили на голове пострадавшей новую кожу.