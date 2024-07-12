Врачи предупредили о болезнях, маскирующихся под обычную простуду

В Центре общественного здоровья Карелии сообщили, что ряд опасных болезней по своим первым симптомам очень схожи с обычной ОРВИ, но при этом требуют более серьезного лечения.

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Чаще всего в летний сезон люди могут не распознать энтеровирусы или ротавирусы, которые вызывают кишечные инфекции. Проще всешл их подцепить в грязной воде, через бытовой контакт или продукты питания. В некоторых случаях они распространяются и воздушно-капельным путем.

Еще одной серьезной угрозой являются клещи, чьи укусы вызывают симптомы, похожие на простуду, но при этом являются проявлениями куда более серьезных болезней. Ранее сообщалось, что в России в этом году выросло число заболеваний клещевым боррелиозом. В обоих случаях заболевший сталкивается с тошнотой, высокой температурой и головной болью.

Стало известно, о каких болезнях можно узнать уже по изменившемуся цвету ушной серы.