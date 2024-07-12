Аллерголог поведал, как клещи могут подорвать здоровье любителям стейков и хлеба

Аллергию на красное мясо и муку могут провоцировать клещи. Как проявляются острые реакции организма на мелких паразитов, «Клопс» рассказала врач-аллерголог Яна Бычкова.

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Существуют такие подвиды клещей, после укуса которых у человека запускается острая реакция организма на белки красного мяса.

«Аллергия развивается в острой форме, как анафилаксия: с отёками и удушьем», — предупредила доктор.



Подобные симптомы проявляются только у взрослых людей. И этому всегда предшествует укус паразита. Ситуация особо неприятна, так как обычно красное мясо в принципе считается гипоаллергенным продуктом, отметила врач.

Ещё один вид клеща, способный подорвать ваше здоровье, живёт в муке.

«Микроскопическое членистоногое всегда находится в мучных продуктах, где-то его больше, где-то меньше», — отметила специалист.



Аллергическая реакция возникает при вдыхании не только пшеничной муки, но и других видов перемолотых злаков.

«Обычно страдают пекари, кондитеры и хозяйки, часто практикующие домашнюю выпечку», — прокомментировала врач.



Симптомы аллергии, которая носит название «Астма пекарей», схожи с реакцией организма на пылевого клеща.

Кстати, причиной негативного влиянии мучных продуктов на здоровье могут быть не только клещи в них. У некоторых людей злаки и сами по себе способны спровоцировать тяжёлую реакцию вплоть до анафилактического шока, предупредила аллерголог.

«Если такой человек перед тренировкой или тяжёлым физическим трудом съест выпечку или протеиновые батончики со злаками, то может начаться приступ аллергии», — обратила внимание доктор.



Возможна острая реакция по типу крапивницы или отёка Квинке. В данном случае без экстренной помощи медиков не обойтись, заключила Яна Бычкова.

Доктор рассказал, каких животных можно заводить аллергикам.