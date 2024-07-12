Врачам пришлось спасать жителя Подмосковья от гиперэрекции

Житель Химок вколол неизвестное вещество в половой орган и мучался от сильнейшей эрекции более шести часов. Спасать мужчину пришлось врачам. Как сообщает Baza, на скорой помощи в Долгопрудненскую больницу доставили мужчину с сильной болью в паху. По его словам, он вколол себе некое вещество и более шести часов мучился с эрекцией. Врачи называют это явление приапизмом — при этом отклонении мужчина не может завершить половой акт, и сам процесс крайне болезненный. Ситуация может грозить утратой функциональности органа или даже ампутацией. Медики вовремя купировали болевой синдром и сохранили репродуктивные функции. Мужчине посоветовали больше не экспериментировать с неизвестными веществами.

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Ранее «ГлагоL» сообщал, что пьяный мужчина решил подразнить собаку в одном из дворов Подмосковья, но та откусила ему часть члена. Пришить почти откушенный собакой половой орган удалось. Но пока не ясно, сохранились ли репродуктивные функции.