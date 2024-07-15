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Привычка хрустеть пальцами: калининградские врачи рассказали, вредит ли это суставам

Привычка хрустеть пальцами может раздражать окружающих, но в целом она безвредна. Откуда берётся специфический звук, «Клопс» рассказали калининградские врачи.

Привычка хрустеть пальцами: врачи рассказали, вредит ли это суставам
© РИА Новости

Издавать характерные звонкие щелчки могут далеко не все люди, как говорится — не каждому дано, отметил ортопед-травматолог Амир Муракаев. Это физический феномен: звуки возникают из-за особой структуры и биомеханики сухожилий.

«При растяжении пальцев в суставах создаётся отрицательное давление, из-за которого громко лопаются, наполненные азотом пузырьки в суставной жидкости», — пояснил Муракаев.

Многие пациенты признаются, что подобные звуки помогают им снять нервное напряжение, продолжил доктор. Издавать хруст способны и те, кто перенёс травмы суставов. «Щелкунчиками» становятся в период восстановления при движении пальцев.

Опасно ли это для суставов

Звонкий хруст, который не вызывает боли и других неприятных ощущений, не несёт никакой опасности. В противном случае даже не стоит пытаться дёргать себя за пальцы.

«Если после щелчка сустав блокируется, появляется боль, а звук напоминает хруст снега под ногами — это повод обратиться к доктору», — предупредил ревматолог Александр Карый.

Доктор рассказал, почему могут начать болеть суставы.

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