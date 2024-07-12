Почему не стоит расчесывать укус комара: объясняет терапевт

Кандидат медицинских наук врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что место комариного укуса нельзя расчёсывать, иначе в рану может попасть инфекция.

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«Укус комара может вызвать целлюлиты, но не те, что бывают при лишнем весе. Это реакция на стрептококковую инфекцию, которая бывает у людей с диабетом, с застойными явлениями в ногах», — объяснил врач в интервью Радио Sputnik.



Кроме того, по словам терапевта, при расчёсывнии в кровь может попасть стрептококк. При таком заражении придётся колоть антибиотики, предупредил Хухрев.

Для снятия зуда и воспаления он посоветовал применять антигистаминные средства, а в случае образования ранки заклеить её бактерицидным пластырем.

Ранее врач-аллерголог, эксперт лаборатории «Гемотест» Гульнара Меметова предупредила об опасности укусов ос и пчёл. По её словам, их яд содержит много активных компонентов, вызывающих болезненные реакции у человека.