Иммунолог предупредил об опасности приема антигистаминных препаратов без назначения

Подобные средства снимают симптомы, но не «излечивают» пациента.

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Такая практика может привести к «аллергическому маршу». В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Владимир Болибок подчеркнул, что для решения проблемы необходимо обратиться к врачу.

«Если вы пьете антигистаминный препарат, он вам симптом снимает, но аллергия у вас от этого не излечивается. Коварство заключается в том, что есть такое понятие — аллергический марш, то есть один аллерген как бы вовлекает другой аллерген, третий и так далее. Это очень хорошо видно на примере пациентов, кто аллергией на пыльцу страдает, то есть у них сначала начинается сезон — может две недели, потом следующий сезон — три-четыре недели, следующий сезон — там ещё больше. В итоге там получается полгода — с ранней весны до осени они страдают от этой аллергии, пьют антигистаминные, пока к доктору не придут. Это касается не только аллергии на пыльцу, но и пищевой аллергии, домашней аллергии: домашняя пыль, и так далее. То есть любая аллергия расширяется».



Ранее Болибок рассказал об опасности поедания персиков для людей, не переносящих пыльцу берёзы. У них может возникнуть «перекрёстная» нежелательная реакция организма. Крыжовник и черника безвредны. Злоупотреблять брусникой не стоит.