Врач рассказала, как отличить хламидиоз глаз от конъюнктивита

Хламидиоз – венерическое заболевание, заражение которым происходит вследствие незащищенного полового акта. При этом болезнь может поразить не только мочеполовой тракт, но и глаза.

Это происходит, когда возбудитель болезни, бактерия Chlamydia trachomatis, попадает с половых органов в конъюнктивальный мешок через немытые руки.

По словам венеролога Марины Николаевой, часто болезнь путают с конъюнктивитом, так как симптомы схожи. У больного отмечаются боль в глазах, покраснение, выделения из слизистой, уточнила врач в разговоре с «Газетой.ру».

В то же время у больного наблюдаются неприятные ощущения в гортани, глотке, прямой кишке.

По словам Николаевой, инкубационный период болезни длится от одной до трех недель. Все это время она не дает о себе знать.

В последующем у мужчин отмечаются белесые, мутные или водянистые выделения из полового органа, боль при мочеиспускании, жжение и зуд. Возможен отек яичников.

У женщин при заражении хламидиозом также появляются выделения, кровотечения между менструациями, частое и болезненное мочеиспускании. Последнее часто списывают на цистит, поэтому упускают момент, когда инфекция в острой стадии и поддается лечению.

Напомним, ранее врач Александр Мясников рассказал, как происходит заражение инфекциями, передающимися половым путем. Также врачи рассказали, почему редкий секс опасен для женского здоровья и объяснили, кто должен быть инициатором интимной близости.