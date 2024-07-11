Названа бытовая химия, которая может вызвать прерывание беременности

Бытовая химия, используемая для уборки дома и содержащая агрессивные компоненты, способна вызвать аллергию или даже прерывание беременности, рассказала NEWS.ru старший преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова. Она отметила, что опасными являются средства, в составе которых присутствуют фталаты, фосфаты, хлор, нефтяные растворители, ионогенные ПАВ, аммиак и формальдегиды.

Бытовая химия во избежание аллергии и агрессивных реакций не должна содержать фталатов, фосфатов, хлора, ионогенных ПАВ, аммиака, формальдегида, нефтяных растворителей, этиленгликоля, летучих органических соединений, а также искусственных красителей и ароматизаторов. Данная химия опасна прерыванием беременности и врожденными травмами, повышением заболеваемости и снижением продолжительности жизни, — заявила Дроганова.



Она напомнила, что фосфаты вызывают аллергию, дерматозы, а также негативно воздействуют на содержание гемоглобина в крови. Химик добавила, что при накоплении в организме они способны нарушить работу почек, печени, скелетных мышц, приводить к нарушению обмена веществ и обострению хронических заболеваний.

Фосфаты усиливают токсическое воздействие анионных ПАВ (поверхностно активных веществ), входящих в состав бытовой химии. Лучше вместо средств с фосфатами выбрать средства с хлоридом натрия, — отметила Дроганова.



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