Академик Лейла Намазова-Баранова: Лечить нужно не анализы, а больного
Кто чаще болеет? Мужчины или женщины? Молодые или пожилые? Мальчики или девочки? "Вечно у них голова болит", - часто бурчат в адрес дам брутальные мужчины. А барышни знают: сильный пол нередко раскисает даже при пустячной простуде... Гендерные признаки: правда? мифы? Об этом говорим с президентом Союза педиатров России, академиком Лейлой Намазовой-Барановой.
Лейла Сеймуровна! Вопрос ребром: гендерный признак имеет место быть и игнорировать его нельзя?
Лейла Намазова-Баранова: Нельзя! Родителей, бабушек и дедушек очень часто волнуют не просто вопросы заболеваемости детей, а именно аспекты, связанные с межполовыми, или гендерными, отличиями. Из очень частых вопросов, которые нам задаются: правда ли, что мальчики чаще болеют тем-то, а девочки тем-то? Поэтому педиатрам волей-неволей приходится быть в курсе последних научных данных по этому вопросу. Более того, время от времени общественное внимание оказывается прикованным к той или иной новой публикации на эту тему, и тогда вопросы множатся с новой силой.
Примеры?
Лейла Намазова-Баранова: Последний всплеск интереса связан с выходом статьи, описывающей исследование по глобальному "бремени болезней": двадцати наиболее значимых причин и их половозрастным отличиям. В статье обсуждается показатель, оценивающий суммарное "бремя болезни": время здоровой жизни, потерянной из-за наступления преждевременной смерти или инвалидности.
К сожалению, дети до десяти лет вообще не упоминаются в статье. Почему? Прежде всего, потому что структура инвалидности и смертности у детей и взрослых совершенно разные. Тем не менее описываемые отличия существенны. Так, мужчины значительно отличаются от женщин по сокращению продолжительности здоровой жизни из-за COVID-19, ДТП и ишемической болезни сердца. А женщины - из-за болей в нижней части спины, депрессии и головных болей. Есть несколько аспектов этой проблемы.
Озвучьте!
Лейла Намазова-Баранова: Истинные отличия в заболеваемости. Представительницы прекрасного пола с детских лет более ответственно относятся к своему здоровью и в целом лучше соблюдают предписания врачей и советы родителей.
Есть отличия в силу особенностей психоэмоциональной сферы отдельно взятых пациентов. Понятно, что дети, подверженные ипохондрии или депрессии, из семей с тревожно-мнительными родителями или тех, где имела место ранняя смерть других детей, будут более трепетно относиться к любому неприятному ощущению в организме.
Что касается отличия в заболеваемости между представителями мужского и женского пола. Во-первых, астма. Все педиатры, особенно детские аллергологи, знают, что бронхиальная астма гораздо чаще отмечается в раннем, дошкольном и младшем школьном возрасте у мальчиков. К подростковому периоду заболеваемость "выравнивается". А вот дальше начинается самое интересное. Астма, стартовавшая у девочки в пубертатном периоде, гораздо чаще будет "преследовать" ее на протяжении всей последующей жизни. А многие мальчики, заболевшие бронхиальной астмой в раннем детстве, в подростковом периоде, наоборот, выздоравливают.
Правда, до конца эти механизмы не расшифрованы. Понятно только, что большой вклад в развитие астмы в первые годы жизни вносят вирусные инфекции. Есть даже разновидность болезни - "вирус-индуцированная астма". Соответственно, вырастая, мальчики болеют вирусными инфекциями все реже. Особенно если умные родители правильно их вакцинируют, то есть способствуют формированию более адекватного противоинфекционного иммунитета. И постепенно болезнь сходит на нет. Из этого примера понятно: обычные вирусные инфекции иногда несколько чаще развиваются у мальчиков.
Еще один пример связан с существенно более высоким распространением избыточной массы тела и ожирения среди подростков мужского пола. Особенно младшего подросткового возраста. Есть теория о том, что старт ожирению дает нерациональное использование антибиотиков в раннем детстве. Тогда все закономерно: мальчики чаще болеют инфекциями, их чаще необоснованно лечат антибиотиками, а они чаще развивают ожирение.
Выход?
Лейла Намазова-Баранова: Он очевиден: лечить правильно, в соответствии с современными клиническими рекомендациями. А для этого нужно много работать над образованием родителей, часто занимающихся самолечением.
Тут уместно упомянуть еще об одной причине и частой респираторной заболеваемости, существенно снижающей продолжительность жизни вообще и здоровой в частности - хронической обструктивной болезни легких ХОБЛ. Кстати, в статье, которую упомянула, отмечается значительное сокращение продолжительности здоровой жизни именно у мужчин с ХОБЛ. Объясняется это прежде всего тем, что ХОБЛ - по большей части болезнь, спровоцированная курением. А курить, как известно, раньше начинают мальчики.
"Астма, стартовавшая у девочки в пубертатном периоде, может "преследовать" ее всю жизнь. А многие мальчики, заболевшие в раннем детстве, выздоравливают."
Еще 20-30 лет назад средний возраст начала регулярного курения у мальчиков был 9 лет. Сегодня - 11 с небольшим. Отрадно, но... Надо еще много работать и государству, и гражданскому обществу, и родителям, и педиатрическому сообществу, чтобы свести на нет эту пагубную тенденцию. Ведь известно: более 90 процентов курильщиков начинают дымить в детстве. Не будут курить дети, значит, не нужно будет бросать курить взрослым.
Среди недугов, чаще поражающих представительниц женского пола, многие болезни суставов и соединительной ткани: артриты, системная патология суставов может заявлять о себе в детском и молодом возрасте. А у взрослых женщин - во второй половине жизни. И здесь уже более серьезные генетически обусловленные причины этих отличий.
Без генетики не обойтись...
Лейла Намазова-Баранова: Не обойтись! Генетикой объясняются факты развития некоторых болезней только у лиц мужского пола. Это так называемые Х-сцепленные болезни.
Мини-ликбез позволите? Х-хромосома у мальчиков-мужчин одна. И если она несет дефект - мутацию гена, значит, у пациента этот генетический дефект обязательно проявится клиническими изменениями состояния здоровья. Если же Х-хромосомы две, как у девочек, и вторая Х-хромосома такой мутации не имеет, то и клинических проявлений не будет. Здоровая хромосома "замаскирует" наличие дефекта. Примером таких болезней могут служить некоторые генетические синдромы. Например, синдром Хантера или мукополисахаридоз II типа.
Мужчины значительно отличаются от женщин по сокращению продолжительности здоровой жизни из-за COVID-19, ДТП и ишемической болезни сердца.
Ликбез уместен. Но вопрос: почему-то всяческие депрессии, которые в наше время столь популярны, часто маскирующиеся под другие недуги, относят к женским болезням?
Лейла Намазова-Баранова: Это связано с особенностями женской психики, особенно в определенные дни цикла. Также к "женским болезням" относятся те, в основе которых лежат процессы, стартующие в беременность. Неконтролируемые изменения свертывающей системы крови, которые могут привести к опасному тромбообразованию, если такие беременные неадекватно ведутся врачами-акушерами. Дегенеративные изменения суставов, особенно при многоплодной беременности или после нескольких беременностей. Все это вновь и вновь поднимает тему качественного оказания медицинской помощи разным категориям пациентов.
И уж коли говорим о генетике. Вторая причина гендерных отличий в заболеваемости часто проявляется там, где проходят массовые обследования населения. И неважно, идет ли речь об анкетировании или поступают приглашения пройти какое-либо анонимное обследование. Известно же: всегда когорты женщин будут значительно многочисленнее мужчин. Женщины чаще и более тщательно отвечают на вопросы. И гораздо чаще приходят на различного рода обследования. Часто с другими членами семьи (иногда даже с мужчинами). Поэтому выборки такие имеют "перекос" в женскую сторону. Соответственно, и информация о гендерных отличиях в этих состояниях тоже имеет некоторую необъективность.
А еще об индивидуальных, семейных характеристиках. В моей практике было и есть несколько семей, где мамы иногда с упоением, достойным лучшего применения, постоянно "обследуют" детей. Ничего не находится из болезней. Но поиск продолжается с маниакальным упорством. Бывают даже криминальные истории, когда на мнимых болезнях детей такие "мамы" зарабатывали деньги, объявляя сбор средств для помощи тяжелобольному сыну или дочери.
В современной медицине подобного рода попытки, даже самые невинные, классифицируются как насилие над детьми. Ведь если нет никаких признаков болезни и ребенку по возрасту не положено сдать анализы или пройти профилактическое обследование, то неоправданные заборы крови (только потому, что кому-то из родителей кажется, что он таким образом проявляет заботу о ребенке), совершенно неправильны! Здесь обязательно должно быть учтено мнение врача.
Если педиатр согласен с мнением родителей, с тем, что с ребенком что-то неблагополучно, и пытается это "что-то" расшифровать, назначая обследования, это одно. А если медики не видят поводов для беспокойства, а родители продолжают сдавать и сдавать кровь ребенка, чтобы определить еще какие-то показатели, тут уж нужно разбираться с родителями.
Вопрос ребром
Лейла Сеймуровна! Согласитесь, не всегда только с родителями...
Лейла Намазова-Баранова: Соглашусь! Условно к этой же группе можно отнести тех, с позволения сказать, "специалистов", которые делают "инфекционный чек-ап", определяя антитела к различным инфекциям. И потом многозначительно комментируют родителям, что у их детей обнаружены антитела к цитомегаловирусу или вирусу герпеса... И не важно, что сам ребенок в это время носится по коридору, не испытывая ни малейшего дискомфорта. А уж если после таких анализов еще и схемы лечения назначаются абсолютно здоровым детям... Нет слов!
Важно понимать: определение антител только подтверждает факт встречи макроорганизма с микроорганизмом. Ничего более. В отсутствие признаков болезни этим данным вообще не следует придавать значения. Но некоторые коллеги, в силу малой информированности о последних положениях доказательной медицины, подчеркивающих, что лечить нужно не анализы, а больного, в силу ли еще каких-то причин, но продолжают "лечение".
И еще. Многие родители, особенно детей подросткового возраста, имеют совершенно необъективные представления о том, что происходит с их здоровьем. Подростки неохотно делятся своими ощущениями с родителями, склонны решать проблемы своего здоровья сами, проводя поиск ответов в интернете, соцсетях, с приятелями и так далее. В результате подросток может страдать какой-то серьезной проблемой, а родители даже не будут подозревать о ней.
Но и сами подростки отнюдь не всегда приверженцы лечения...
Лейла Намазова-Баранова: Не всегда! Чтобы не быть "слабаком" в глазах товарищей, подросток часто не применяет вовремя, например, уколы инсулина или ингаляции противоастматических препаратов. В результате ситуация может ухудшиться драматически. Кстати, смертность именно детей подросткового возраста за последние 30 лет практически не изменилась. А в ее структуре по-прежнему доминируют абсолютно предотвратимые внешние причины: ДТП, травмы, убийства и самоубийства. Причем этот показатель существенно выше среди молодых людей по сравнению с девушками.
Но и без гендерных отличий очевидно: забота о ребенке, усилия, чтобы зачать, родить и вырастить его здоровым, развитым со всех точек зрения - это большой труд, к которому нужно быть готовым.