Академик Лейла Намазова-Баранова: Лечить нужно не анализы, а больного

Кто чаще болеет? Мужчины или женщины? Молодые или пожилые? Мальчики или девочки? "Вечно у них голова болит", - часто бурчат в адрес дам брутальные мужчины. А барышни знают: сильный пол нередко раскисает даже при пустячной простуде... Гендерные признаки: правда? мифы? Об этом говорим с президентом Союза педиатров России, академиком Лейлой Намазовой-Барановой.

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Лейла Сеймуровна! Вопрос ребром: гендерный признак имеет место быть и игнорировать его нельзя?

Лейла Намазова-Баранова: Нельзя! Родителей, бабушек и дедушек очень часто волнуют не просто вопросы заболеваемости детей, а именно аспекты, связанные с межполовыми, или гендерными, отличиями. Из очень частых вопросов, которые нам задаются: правда ли, что мальчики чаще болеют тем-то, а девочки тем-то? Поэтому педиатрам волей-неволей приходится быть в курсе последних научных данных по этому вопросу. Более того, время от времени общественное внимание оказывается прикованным к той или иной новой публикации на эту тему, и тогда вопросы множатся с новой силой.

Примеры?

Лейла Намазова-Баранова: Последний всплеск интереса связан с выходом статьи, описывающей исследование по глобальному "бремени болезней": двадцати наиболее значимых причин и их половозрастным отличиям. В статье обсуждается показатель, оценивающий суммарное "бремя болезни": время здоровой жизни, потерянной из-за наступления преждевременной смерти или инвалидности.

К сожалению, дети до десяти лет вообще не упоминаются в статье. Почему? Прежде всего, потому что структура инвалидности и смертности у детей и взрослых совершенно разные. Тем не менее описываемые отличия существенны. Так, мужчины значительно отличаются от женщин по сокращению продолжительности здоровой жизни из-за COVID-19, ДТП и ишемической болезни сердца. А женщины - из-за болей в нижней части спины, депрессии и головных болей. Есть несколько аспектов этой проблемы.

Озвучьте!

Лейла Намазова-Баранова: Истинные отличия в заболеваемости. Представительницы прекрасного пола с детских лет более ответственно относятся к своему здоровью и в целом лучше соблюдают предписания врачей и советы родителей.

Есть отличия в силу особенностей психоэмоциональной сферы отдельно взятых пациентов. Понятно, что дети, подверженные ипохондрии или депрессии, из семей с тревожно-мнительными родителями или тех, где имела место ранняя смерть других детей, будут более трепетно относиться к любому неприятному ощущению в организме.

Что касается отличия в заболеваемости между представителями мужского и женского пола. Во-первых, астма. Все педиатры, особенно детские аллергологи, знают, что бронхиальная астма гораздо чаще отмечается в раннем, дошкольном и младшем школьном возрасте у мальчиков. К подростковому периоду заболеваемость "выравнивается". А вот дальше начинается самое интересное. Астма, стартовавшая у девочки в пубертатном периоде, гораздо чаще будет "преследовать" ее на протяжении всей последующей жизни. А многие мальчики, заболевшие бронхиальной астмой в раннем детстве, в подростковом периоде, наоборот, выздоравливают.

Правда, до конца эти механизмы не расшифрованы. Понятно только, что большой вклад в развитие астмы в первые годы жизни вносят вирусные инфекции. Есть даже разновидность болезни - "вирус-индуцированная астма". Соответственно, вырастая, мальчики болеют вирусными инфекциями все реже. Особенно если умные родители правильно их вакцинируют, то есть способствуют формированию более адекватного противоинфекционного иммунитета. И постепенно болезнь сходит на нет. Из этого примера понятно: обычные вирусные инфекции иногда несколько чаще развиваются у мальчиков.

Еще один пример связан с существенно более высоким распространением избыточной массы тела и ожирения среди подростков мужского пола. Особенно младшего подросткового возраста. Есть теория о том, что старт ожирению дает нерациональное использование антибиотиков в раннем детстве. Тогда все закономерно: мальчики чаще болеют инфекциями, их чаще необоснованно лечат антибиотиками, а они чаще развивают ожирение.

Выход?

Лейла Намазова-Баранова: Он очевиден: лечить правильно, в соответствии с современными клиническими рекомендациями. А для этого нужно много работать над образованием родителей, часто занимающихся самолечением.

Тут уместно упомянуть еще об одной причине и частой респираторной заболеваемости, существенно снижающей продолжительность жизни вообще и здоровой в частности - хронической обструктивной болезни легких ХОБЛ. Кстати, в статье, которую упомянула, отмечается значительное сокращение продолжительности здоровой жизни именно у мужчин с ХОБЛ. Объясняется это прежде всего тем, что ХОБЛ - по большей части болезнь, спровоцированная курением. А курить, как известно, раньше начинают мальчики.

"Астма, стартовавшая у девочки в пубертатном периоде, может "преследовать" ее всю жизнь. А многие мальчики, заболевшие в раннем детстве, выздоравливают."



Еще 20-30 лет назад средний возраст начала регулярного курения у мальчиков был 9 лет. Сегодня - 11 с небольшим. Отрадно, но... Надо еще много работать и государству, и гражданскому обществу, и родителям, и педиатрическому сообществу, чтобы свести на нет эту пагубную тенденцию. Ведь известно: более 90 процентов курильщиков начинают дымить в детстве. Не будут курить дети, значит, не нужно будет бросать курить взрослым.

Среди недугов, чаще поражающих представительниц женского пола, многие болезни суставов и соединительной ткани: артриты, системная патология суставов может заявлять о себе в детском и молодом возрасте. А у взрослых женщин - во второй половине жизни. И здесь уже более серьезные генетически обусловленные причины этих отличий.

Без генетики не обойтись...

Лейла Намазова-Баранова: Не обойтись! Генетикой объясняются факты развития некоторых болезней только у лиц мужского пола. Это так называемые Х-сцепленные болезни.

Мини-ликбез позволите? Х-хромосома у мальчиков-мужчин одна. И если она несет дефект - мутацию гена, значит, у пациента этот генетический дефект обязательно проявится клиническими изменениями состояния здоровья. Если же Х-хромосомы две, как у девочек, и вторая Х-хромосома такой мутации не имеет, то и клинических проявлений не будет. Здоровая хромосома "замаскирует" наличие дефекта. Примером таких болезней могут служить некоторые генетические синдромы. Например, синдром Хантера или мукополисахаридоз II типа.

© Российская газета

Мужчины значительно отличаются от женщин по сокращению продолжительности здоровой жизни из-за COVID-19, ДТП и ишемической болезни сердца.

Ликбез уместен. Но вопрос: почему-то всяческие депрессии, которые в наше время столь популярны, часто маскирующиеся под другие недуги, относят к женским болезням?

Лейла Намазова-Баранова: Это связано с особенностями женской психики, особенно в определенные дни цикла. Также к "женским болезням" относятся те, в основе которых лежат процессы, стартующие в беременность. Неконтролируемые изменения свертывающей системы крови, которые могут привести к опасному тромбообразованию, если такие беременные неадекватно ведутся врачами-акушерами. Дегенеративные изменения суставов, особенно при многоплодной беременности или после нескольких беременностей. Все это вновь и вновь поднимает тему качественного оказания медицинской помощи разным категориям пациентов.

И уж коли говорим о генетике. Вторая причина гендерных отличий в заболеваемости часто проявляется там, где проходят массовые обследования населения. И неважно, идет ли речь об анкетировании или поступают приглашения пройти какое-либо анонимное обследование. Известно же: всегда когорты женщин будут значительно многочисленнее мужчин. Женщины чаще и более тщательно отвечают на вопросы. И гораздо чаще приходят на различного рода обследования. Часто с другими членами семьи (иногда даже с мужчинами). Поэтому выборки такие имеют "перекос" в женскую сторону. Соответственно, и информация о гендерных отличиях в этих состояниях тоже имеет некоторую необъективность.

А еще об индивидуальных, семейных характеристиках. В моей практике было и есть несколько семей, где мамы иногда с упоением, достойным лучшего применения, постоянно "обследуют" детей. Ничего не находится из болезней. Но поиск продолжается с маниакальным упорством. Бывают даже криминальные истории, когда на мнимых болезнях детей такие "мамы" зарабатывали деньги, объявляя сбор средств для помощи тяжелобольному сыну или дочери.

В современной медицине подобного рода попытки, даже самые невинные, классифицируются как насилие над детьми. Ведь если нет никаких признаков болезни и ребенку по возрасту не положено сдать анализы или пройти профилактическое обследование, то неоправданные заборы крови (только потому, что кому-то из родителей кажется, что он таким образом проявляет заботу о ребенке), совершенно неправильны! Здесь обязательно должно быть учтено мнение врача.

Если педиатр согласен с мнением родителей, с тем, что с ребенком что-то неблагополучно, и пытается это "что-то" расшифровать, назначая обследования, это одно. А если медики не видят поводов для беспокойства, а родители продолжают сдавать и сдавать кровь ребенка, чтобы определить еще какие-то показатели, тут уж нужно разбираться с родителями.

Вопрос ребром

Лейла Сеймуровна! Согласитесь, не всегда только с родителями...

Лейла Намазова-Баранова: Соглашусь! Условно к этой же группе можно отнести тех, с позволения сказать, "специалистов", которые делают "инфекционный чек-ап", определяя антитела к различным инфекциям. И потом многозначительно комментируют родителям, что у их детей обнаружены антитела к цитомегаловирусу или вирусу герпеса... И не важно, что сам ребенок в это время носится по коридору, не испытывая ни малейшего дискомфорта. А уж если после таких анализов еще и схемы лечения назначаются абсолютно здоровым детям... Нет слов!

Важно понимать: определение антител только подтверждает факт встречи макроорганизма с микроорганизмом. Ничего более. В отсутствие признаков болезни этим данным вообще не следует придавать значения. Но некоторые коллеги, в силу малой информированности о последних положениях доказательной медицины, подчеркивающих, что лечить нужно не анализы, а больного, в силу ли еще каких-то причин, но продолжают "лечение".

И еще. Многие родители, особенно детей подросткового возраста, имеют совершенно необъективные представления о том, что происходит с их здоровьем. Подростки неохотно делятся своими ощущениями с родителями, склонны решать проблемы своего здоровья сами, проводя поиск ответов в интернете, соцсетях, с приятелями и так далее. В результате подросток может страдать какой-то серьезной проблемой, а родители даже не будут подозревать о ней.

Но и сами подростки отнюдь не всегда приверженцы лечения...

Лейла Намазова-Баранова: Не всегда! Чтобы не быть "слабаком" в глазах товарищей, подросток часто не применяет вовремя, например, уколы инсулина или ингаляции противоастматических препаратов. В результате ситуация может ухудшиться драматически. Кстати, смертность именно детей подросткового возраста за последние 30 лет практически не изменилась. А в ее структуре по-прежнему доминируют абсолютно предотвратимые внешние причины: ДТП, травмы, убийства и самоубийства. Причем этот показатель существенно выше среди молодых людей по сравнению с девушками.

Но и без гендерных отличий очевидно: забота о ребенке, усилия, чтобы зачать, родить и вырастить его здоровым, развитым со всех точек зрения - это большой труд, к которому нужно быть готовым.