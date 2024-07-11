Названы симптомы недостаточной выработки желчи

Билиарная недостаточность или холестаз — это синдром, характеризующийся снижением выработки или нарушением поступления желчи в двенадцатиперстную кишку. На него указывают боль в правом подреберье, вкус горечи во рту, тошнота и рвота, запоры, иногда сменяющиеся жидким желтым стулом, кожный зуд и желтизна склер. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора София Кардашова.

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«Среди симптомов холестаза дискомфорт или боль в правом подреберье, чувство распирания, жжения. Иногда боль может иррадиировать в правую лопатку, в спину. Привкус горечи во рту-за счет заброса содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок, и из желудка в пищевод. Тошнота и рвота, запоры, иногда сменяющиеся жидким желтым стулом, кожный зуд, иктеричность (желтизна) склер тоже указывают на билиарную недостаточность», – рассказала Кардашова.



По словам врача, холестаз может быть вызван патологией желчного пузыря. Чаще нарушение работы самого пузыря характеризуется желчекаменной болезнью, опухолями или перетяжкой и перегибом пузыря. Это нарушает отток желчи, либо перекрывает его.