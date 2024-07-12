Химик рассказал, от какой пищевой добавки необходимо срочно отказаться

Запрещенная в России пищевая добавка микробная трансглютаминаза, также известная как «мясной клей», была обнаружена в товарах производителя молочной продукции «Алтайская буренка». Эксперты отмечают, что она может вызвать ряд очень опасных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

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Химик из Сибирского федерального университета (СФУ) Светлана Сайкова рассказала изданию krsk.aif.ru, что «мясной клей» является безусловно той добавкой, от которой необходимо немедленно отказаться. По вредности для здоровья ее превосходят глицерин, пропиленгликоль, которые являются компонентами жидкости для электронных сигарет.

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