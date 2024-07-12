Как быстро понизить давление дома: семь простых методов

Существуют универсальные способы, которые может использовать человек при высоком артериальном давлении, чтобы улучшить свое самочувствие. Подробнее о них «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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Как снизить давление

По словам специалиста, чтобы понизить давление, можно воспользоваться следующими универсальными методами:

В первую очередь нужно убрать причину (волнение, перенапряжение) и постараться исключить эти моменты;

Принять горизонтальное положение — в таком состоянии возвращается нормальное кровоснабжение почек, и давление самостоятельно может прийти в норму;

Еще один хороший прием — пить горячую или теплую воду (40 градусов) небольшими глотками (в этом случае происходит рефлекторное расширение коронарных сосудов, и давление начинает снижаться, человеку становится легче);

Использовать горчичники (их нужно будет приложить к икрам, тогда человек тоже испытает облегчение, потому что происходит перемещение крови. Лишняя кровь скапливается в венах ног и несколько снижает артериальное давление);

Можно попробовать охладить затылочную часть головы и область шеи, благодаря чему несколько снизится напряжение в мышцах и человеку станет легче (когда они сильно напряжены, образуется много тепла, что тоже может провоцировать повышение давления);

Сделать массаж воротниковой зоны (если его правильно выполнить, аккуратно и мягко, то это поможет снизить давление);

Принять успокоительные (любые успокаивающие вещества приводят к нормализации состояния. Когда человек находится в спокойствии и не нервничает, давление само собой может снизиться).

Чего нельзя делать при высоком давлении

При повышенном артериальном давлении нельзя накладывать горячую грелку или горячую салфетку на область шеи, потому что это может спровоцировать инсульт, предупредил врач.

"Также ни в коем случае нельзя приседать или идти в баню, чтобы каким-то образом снизить давление. Это все не работает. Не стоит заниматься и физическими нагрузками: поднимать тяжелые предметы в таком состоянии категорически запрещено. Нужно спокойно лежать и ждать приезда скорой помощи, если самостоятельно справиться с повышением артериального давления не получилось", — перечислил Кондрахин.



Как понять, что пора вызывать скорую

По мнению врача, если вы чувствуете, что можете справиться самостоятельно, то скорую помощь вызывать не надо.

"Просто необходимо принять препараты, которые быстро приводят человека в норму. В них должны быть действующие вещества нифедипин и каптоприл. Эти два препарата допустимы как самостоятельная скорая помощь. При этом лекарства начинают действовать в течение 30 минут после приема. Тогда уже снижается давление. В остальных случаях лучше вызвать медиков, чтобы они оказали помощь, исходя из состояния", — отметил Кондрахин.



Если в течение 30 минут после предпринятой терапии человек не достигает эффекта снижения давления — это повод вызвать скорую помощь, подчеркнул терапевт.