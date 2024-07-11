Назван диагноз, симптомом которого является частая зевота

Зевота – рефлекс, который достался человеку от предков. Он помогает охладить мозг от перегрева.

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Однако, уверены врачи, по тому, насколько часто зевает человек, можно определить состояние его здоровья.

Беспокойство должна вызывать привычка зевать постоянно. Если частая зевота не вызвана желанием спать, то это может быть симптомом серьезных заболеваний, уверен врач Дмитрий Тарасов.

По его словам, если человек зевает более 20 раз за день, причиной может быть диабет второго типа, склероз, инфаркт, инсульт, и даже опухоль мозга.

Помимо прочего, частая зевота может указывать на тревожность и тревожно-депрессивные расстройства и сердечно-сосудистые патологии. Если зевота сопровождается затрудненным дыханием и тошнотой – это причина обратиться к врачам.

Напомним, ранее невролог Галина Неврюзина подчеркнула, что узнать причину частой зевоты можно, если пройти обследование у врача. Поэтому в случае, когда зевота приобретает патологический характер, лучше обратиться к специалистам, подчеркнула эксперт.

Также врач Грант Шехян заявил, что людям с частой зевотой стоит обследоваться у кардиолога, а биолог рассказал, почему зевота заразительна. По мнению биологов, это быстрый способ охладить мозг.

В дикой природе, например, увидев, что член стали зевает, остальные инстинктивно делают то же самое, чтобы взбодриться и сохранять бдительность.