Терапевт: вероятность способности смартфонов вызывать рак мозга крайне мала

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко сообщила изданию NEWS.ru, что нет никаких подтверждений того, что частое использование мобильного телефона может привести к раку мозга. Различные исследования и эксперименты проводятся уже более десяти лет, но их результаты всегда были спорными. Однако эксперты ВОЗ все же рекомендуют ограничить детям использование смартфонов.

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Мобильное излучение хоть и внесено в список вероятных канцерогенов, но это обусловлено прежде всего необходимостью дальнейших исследований. Она отметила, что можно еще сильнее снизить вероятность развития таких заболеваний как рак мозга, используя обычные наушники. На безопасности гарнитур настаивает и ВОЗ.

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