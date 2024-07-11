Врач-кардиолог рассказал, сколько времени есть на спасение человека с инсультом

Такой больной должен быть госпитализирован как можно быстрее. На острое нарушение кровообращения указывают нарушение речи, спутанность сознания.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил руководитель регионального сосудистого центра ГКБ им. Вересаева, врач-кардиолог Заур Шогенов.

«Если у человека внезапно возникает нарушение движения в конечностях, если у него нарушается речь и нарушается уровень сознания — это повод для того, чтобы обратиться в скорую помощь. Четыре с половиной часа являются золотым стандартом до госпитализации в стационар и проведения тромболитической терапии и тромбоэкстракции у определённой категории пациентов».



Ранее исследование показало высокий риск инсульта у одиноких людей. При длительном одиночестве вероятность такого недуга увеличивается на 56%.

Такими данными делятся авторы исследования из Гарвардской школы общественного здравоохранения. Результаты опубликованы в журнале EClinicalMedicine.

«Мы полагаем, что одиночество, особенно при хроническом течении, может играть важную роль в распространённости инсульта — одной из ведущих причин инвалидности и смертности во всём мире», — рассказал один из главных авторов исследования Йени Со.



Учёные изучили данные 12 тысяч участников старше 50 лет. Они в течение двух лет отвечали на вопросы, по которым рассчитывалась степень одиночества. Четыре года спустя почти 9 тысяч участников снова ответили на те же вопросы. Их разделили на четыре группы в зависимости от степени одиночества в течение двух периодов. У людей со стабильно высоким уровнем одиночества риск инсульта был максимальным — на 56% выше, чем у людей со стабильно низким уровнем одиночества.

При этом во второй и третьей группах чёткой закономерности выявлено не было, что позволяет предположить проявление влияния одиночества на инсульт в долгосрочной перспективе.