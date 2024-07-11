Очень токсично: что будет, если принять просроченное лекарство? Разбор от фармацевтов

Фармацевт Преснякова: лекарства с истёкшим сроком годности могут быть токсичны. Обычно производители закладывают «запасное» время, и препарат остаётся безопасным спустя некоторое время после указанного срока годности. Однако принимать такое лекарство всё равно рискованно — в лучшем случае оно просто не подействует. Что ещё нужно знать о сроке годности медикаментов — «Секрету фирмы» рассказали фармацевты.

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Почему нельзя пить просроченные лекарства

Когда речь заходит о просроченной еде, большинство людей понимают: такую пищу есть нельзя. Можно отравиться или просто заработать проблемы с пищеварением и стулом.

То же самое касается лекарств: если срок годности истёк, принимать их однозначно нельзя, считают фармацевты. Препараты меняются под воздействием температуры, влаги, света и даже компонентов упаковки.

"Под возлействием внешних факторов меняются физико-химические свойства препарата. Поэтому употребление лекарств с истёкшим сроком годности может приводить не только к снижению их эффективности, но и проявлению токсических свойств, опасных для человека", - Виктория Преснякова, директор Ассоциации независимых аптек, кандидат фармацевтических наук.



Как отметила фармацевт, раньше препарат с истёкшим сроком годности можно было отправить в лабораторию, которая проверяла, можно ли его ещё применять. Сейчас такой практики нет, поскольку нет и дефицита советских времён.

Как рассчитывают срок годности лекарств

Процесс определения срока годности препаратов сложный и многоступенчатый. Все лекарства проходят проверку на стабильность, а также контроль качества после производства.

"Если обобщать, то средний срок годности препаратов составялет от 3 до 5 лет. Но надо понимать, что у каждого лекарства всё же имеется свой индивидуальный срок годности. Условия хранения тоже у всех препаратов разные, что тоже может повлиять на сроки их хранения", - Ольга Латышева, фармацевт, генеральный директор «Аксон Клиникал Трайл Лаб».



Но даже ещё не просроченные лекарства могут запросто испортиться в жару. Это не значит, что всё обязательно нужно класть в холодильник, не все медикаменты подходят для хранения при низких температурах — нужно смотреть в инструкцию. Подробнее о хранении лекарств в жаркую погоду мы рассказывали здесь.