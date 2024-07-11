Врач предупредил об опасности трех продуктов, использующихся для очистки организма

Судя по запросам в интернете, многих людей интересует, как восстановить печень, почистить организм, и какого эффекта ожидать при использовании ряда популярных народных средств. Однако врачи предупреждают: в этом деле есть вероятность сделать только хуже. В числе распространенных народных средств - масло и лимонный сок. В отзывах некоторых "очистившихся" сообщается об улучшении состояния здоровья после "выхода шлаков".

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Как отмечает в своем Telegram-канале заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор Оксана Драпкина, на самом деле образовавшиеся "шлаки" представляют собой кусочки "мыла".

"Это результат взаимодействия масла, сока и пищеварительных ферментов", - уточнила врач.



При этом надо понимать, что чрезмерное количество масла может спровоцировать тошноту, диарею. В худшем случае это чревато появлением желчной колики. В этой ситуации человеку понадобиться уже экстренная помощь медиков.

Что касается непосредственно лимонного сока, то он может, например, спровоцировать обострение при гастрите.

Оксана Драпкина добавила, что печень умеет восстанавливаться сама. Но важно ей помочь, отказавшись от алкоголя. Что касается пищи, то лучше ограничить в рационе жирное, сладкое, жареное. Плюс добавить в меню больше сезонных фруктов и овощей. Это простой и безопасный способ "очистить организм".