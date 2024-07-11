Гинеколог перечислил возможные причины снижения либидо и как это можно исправить

Гинеколог Екатерина Волкова рассказала, что иногда к ней за помощью обращаются женщины со сниженным либидо и отсутствием интереса к сексу. В своем Telegram-канале доктор назвала способы вернуть этот интерес и улучшить интимную жизнь.

© Lenta.ru

По словам доктора, люди и их приоритеты с возрастом меняются. Поэтому многие вместо того, чтобы заниматься сексом, предпочитают отдохнуть или выспаться. Однако существуют и другие причины снижения либидо.

Первой из них Волкова назвала дефицит половых гормонов эстрогенов.

«Вспомните, как в середине цикла и сразу после менструации в вас просыпается тигрица. А когда эстрогены угасают, либидо снижается, слизистая становится сухой, тонкой, легко повреждается. Не до секса», — объяснила гинеколог.



На женское либидо может влиять и тестостерон, отметила Волкова. Его баланс нарушается при сбое в работе надпочечников, истощении яичников, приеме блокирующих действие андрогенов лекарств (например, оральные контрацептивы с антиандрогенным эффектом). Также некоторые лекарства (транквилизаторы, антидепрессанты) способны снижать либидо.

Доктор добавила, что на сексуальное желание влияют и эмоциональные факторы. Оно может пропадать из-за недовольства своим телом или телом партнера, стресса, усталости и невозможности уединиться из-за детей.

Чтобы исправить ситуацию и вновь ощутить желание, гинеколог рекомендовала сдать общий и биохимический анализы крови, а также гормонов щитовидной железы и надпочечников. Врач также призвала минимизировать уровень стресса, наладить режим сна и достаточно отдыхать. Кроме того, она призвала общаться с партнером. Так, можно устроить совместное мероприятие, способное сблизить любящих людей еще больше (свидание без разговоров о быте, фотосессия, посещение спа).

Ранее Волкова предупредила об опасных сбоях менструального цикла. Она обратила внимание на то, что регулярное сокращение длительности цикла может свидетельствовать о гормональном дисбалансе и приближении менопаузы.