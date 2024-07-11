Уролог предупредил о вреде вейпов для эрекции

Курение электронных сигарет быстро приводят к импотенции, предупредил уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. О вреде вейпов доктор рассказал в своем Telegram-канале.

Врач отметил, что привыкание к электронным сигаретам происходит быстрее, чем к обычным, так как курить их можно почти везде, не выходя из помещения. К тому же у многих создается иллюзия, что вейпы безопаснее табака, хотя это не так, заверил уролог.

По словам врача, бесконтрольное курение электронной сигареты становится причиной постоянного присутствия никотина в крови, что негативно сказывается на эрекции.

«Никотин вызывает сокращение сосудов и артерий, что значительно ухудшает их работу и приводит к нарушению эрекции»‎, — Александр Лубенников уролог, андролог.



Проблемы с потенцией усугубляются из-за неуверенности мужчины в своих силах, возникающей из-за периодических промахов в постели, подвел итог доктор.

Ранее Лубенников назвал способ самостоятельно обнаружить опухоль яичка. По его словам, обследование нужно делать в положении лежа или сидя в расслабленном состоянии.